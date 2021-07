美國6月非農業職位增加85萬份 遠超預期

【KTSF】

聯邦勞工部周五發表強勁的就業報告,數據顯示 非農業職位數目6月份增加85萬份,遠遠超出預期,也比前一個月大幅增加,反映出勞工市場復甦有加快跡象,其中休閒和餐飲旅遊業的職位增加尤其明顯。

有經濟專家指出,招聘加快,對下半年經濟復甦有正面影響,但又不至於觸發聯儲局縮減買債,而影響其量寬刺激經濟措施。

全國失業率就略為升上5.9%,工人時薪也有上升。

另外,美國對外貿易赤字5月份擴大至712億元,比前一個月上升3.1%,主要因為美國經濟走向全面重開復甦,消費者和商業買多了入口貨品和材料,導致美國入口上升1.3%,買多了工業產品,好像原油、木材、食品和飲品等,總額達到2,773億元。

美國出口也上升0.6%,今年至今,美國外貿赤字達到3,531億元,比去年勁升約45%。

