洛杉磯警方拆彈小組處置非法煙花時發生爆炸

【KTSF 吳倩妤報導】

洛杉磯警方的拆彈小組在處置一批沒收的自製煙花時發生爆炸,有17人受傷,其中包括警察。

爆炸威力強勁,震碎附近民居的窗戶,玻璃碎片散落街上,有汽車被氣流掀翻,爆炸聲傳到兩個街區外。

當地消防隊長表示,有6名51至85歲的市民要送院治療,其中3人輕傷,3人中度受傷,另有9名警察受傷送院,有一名聯邦爆炸物管理局官員受輕傷。

洛杉磯警方在國慶日前採取行動,在27歲疑犯塞哈斯的家中發現多個大型紙箱,裡面有超過3千至5千磅非法煙花爆竹,全部標有”中國製造”的字樣。

警方隨後尋求拆彈小組協助,轉移這一批爆炸物,但煙花在運走期間突然爆炸,拖運車輛損毀,爆炸是在警方試圖安全引爆部分煙花時發生,警方說暫時未知道爆炸原因。

警方表示,塞哈斯由外州購入這一批煙花,以便在國慶日出售圖利,目前塞哈斯涉嫌擁有破壞性裝置而被捕,同時可能面臨危害兒童的指控,因為當時他十歲的弟弟也在家中。

當局表示,洛杉磯地區每年都有人非法販賣煙花,這些煙花造成許多安全事故,今年3月,洛杉磯東部一所住宅發生大規模煙花爆炸,造成兩人死亡。

