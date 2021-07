【KTSF】

連鎖零售店Target決定縮短舊金山(三藩市)大部份分店的營業時間,由原本晚上10時關門提早至傍晚6時關門。

Target表示,舊金山的分店盜竊案近期大幅增加,公司為了顧客和員工的安全,決定縮短營業時間。

舊金山總共有6間Target分店,當中5間Target一律在傍晚6時關門,只有位於Stonestown商場的Target維持晚上10時關門。

Target向主流傳媒發表聲明指出,最近舊金山各分店的盜竊案增長速度「令人震驚」,而這現象同樣發生在市內其他連鎖零售店,Target表示,正與執法部門民選官員以及社區合作,希望共同面對問題。

