舊金山地檢官召開記者會介紹華裔社區事務總監（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思 (Chesa Boudin)周四在華埠召開記者會,介紹地檢處新聘請、由華裔擔任的社區事務總監。

舊金山地檢處社區事務總監陳嘉霖(Francis Chan)說:「我希望做到,聯繫不同社區層面,不單為受害人提供支援,也給大家更多的資訊,去聯絡以及制止事情的發生。」

來自香港的陳嘉霖,曾在市內非牟利機構以及市府任職,向華裔社區推廣抗疫,以及防止罪案的工作。

地檢官博徹思表示,他兌現競選時的承諾,增加華裔職員,能用中文協助罪案受害人,以及讓華裔社區更了解地檢處的運作,以及司法程序。

博徹思正面對反對者搜集簽名發起罷免他的危機,記者問到地檢處此時增聘華裔的社區事務總監,是否為了修補與華裔社區的關係,陳嘉霖的回應是:「我們如何更好地幫助需要幫助的人,這不關乎是否敏感的時候,而是有沒有一個人去擔當這角色,在人家最需要和最困難的時間,去做這事情,我不敢說我做得很好,但我相信我有部分的經驗,以及能力可以分擔這責任。」

自從疫情以來,博徹思首次舉行親身的中文傳媒記者會,並且選擇在華埠舉行,他表示,非常關注近日多宗針對華裔店鋪的惡意破壞行為,他表示,如果警方捉到匪徒,地檢處可起訴匪徒刑事嚴重故意破壞的罪名,最高刑罰是入獄3年。

博徹思說:「在舊金山,判處最高刑期十分不可能,而我的辦公室會看潛在的問題,是否因為精神問題,是否出於種族因素,如果資料顯示匪徒針對華裔商戶,乃因他們是華裔,我們可加控仇視罪行,有機會加重刑罰,但需要警方提供更多的證據。」

博徹思表示,舊金山第五區,即日本埠和西增區一帶曾推行實驗計劃,為受到惡意破壞的商戶提供金錢補貼,修補店鋪的損毀,博徹思表示,希望這項計劃能推廣至全市。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。