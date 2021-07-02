舊金山地檢官召開記者會介紹華裔社區事務總監（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）地檢官博徹思 (Chesa Boudin）周四在華埠召開記者會，介紹地檢處新聘請、由華裔擔任的社區事務總監。

舊金山地檢處社區事務總監陳嘉霖（Francis Chan）說：「我希望做到，聯繫不同社區層面，不單為受害人提供支援，也給大家更多的資訊，去聯絡以及制止事情的發生。」

來自香港的陳嘉霖，曾在市內非牟利機構以及市府任職，向華裔社區推廣抗疫，以及防止罪案的工作。

地檢官博徹思表示，他兌現競選時的承諾，增加華裔職員，能用中文協助罪案受害人，以及讓華裔社區更了解地檢處的運作，以及司法程序。

博徹思正面對反對者搜集簽名發起罷免他的危機，記者問到地檢處此時增聘華裔的社區事務總監，是否為了修補與華裔社區的關係，陳嘉霖的回應是：「我們如何更好地幫助需要幫助的人，這不關乎是否敏感的時候，而是有沒有一個人去擔當這角色，在人家最需要和最困難的時間，去做這事情，我不敢說我做得很好，但我相信我有部分的經驗，以及能力可以分擔這責任。」

自從疫情以來，博徹思首次舉行親身的中文傳媒記者會，並且選擇在華埠舉行，他表示，非常關注近日多宗針對華裔店鋪的惡意破壞行為，他表示，如果警方捉到匪徒，地檢處可起訴匪徒刑事嚴重故意破壞的罪名，最高刑罰是入獄3年。

博徹思說：「在舊金山，判處最高刑期十分不可能，而我的辦公室會看潛在的問題，是否因為精神問題，是否出於種族因素，如果資料顯示匪徒針對華裔商戶，乃因他們是華裔，我們可加控仇視罪行，有機會加重刑罰，但需要警方提供更多的證據。」

博徹思表示，舊金山第五區，即日本埠和西增區一帶曾推行實驗計劃，為受到惡意破壞的商戶提供金錢補貼，修補店鋪的損毀，博徹思表示，希望這項計劃能推廣至全市。

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