舊金山將恢復國慶日煙花表演及10月艦隊週（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣佈，今年將會恢復國慶日煙花表演活動，以及10月的艦隊週。

煙花表演將會在7月4日國慶日晚9點半在舊金山海邊進行，市府建議出外觀賞煙花的民眾，最好打齊新冠疫苗針，或帶好陰性檢測報告，以及戴口罩。

應急管理局提醒市民，切勿非法擅自燃放煙花，舉報非法放煙花的民眾，可以致電：(415) 553-0123。

另外，海邊的Exploratorium博物館周四重開，市府還會增加渡輪班次，今年10月3日至11日的艦隊週都即將恢復進行。

對於目前在全國快速傳播的印度Delta變種病毒，舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生相信，印度變種已經傳到舊金山及灣區，並指出這變種病毒的傳播力更快。

但是他也表示，現在居民在加州所接種的疫苗，都能夠有效預防Delta病毒，打了Pfizer和Moderna疫苗的話，將來未必需要追加疫苗針。

白幹榮醫生說：「Moderna和Pfizer這兩款針，在證據指出不但未必一定要追加疫苗，而且它們保持免疫的能力，可能去到一年以上至幾年

舊金山12歲以上居民已有超過74%接種完整疫苗，亞裔和華埠居民有超過77%居民打了至少一針，白醫生呼籲居民，雖然單看百分比看似很高，但就數字來說，華埠仍有3千多人沒有打針，Excelsior區雖然有八成居民接種，但仍有8千多人沒有打針。

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