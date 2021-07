舊金山將恢復國慶日煙花表演及10月艦隊週（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣佈,今年將會恢復國慶日煙花表演活動,以及10月的艦隊週。

煙花表演將會在7月4日國慶日晚9點半在舊金山海邊進行,市府建議出外觀賞煙花的民眾,最好打齊新冠疫苗針,或帶好陰性檢測報告,以及戴口罩。

應急管理局提醒市民,切勿非法擅自燃放煙花,舉報非法放煙花的民眾,可以致電:(415) 553-0123。

另外,海邊的Exploratorium博物館周四重開,市府還會增加渡輪班次,今年10月3日至11日的艦隊週都即將恢復進行。

對於目前在全國快速傳播的印度Delta變種病毒,舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生相信,印度變種已經傳到舊金山及灣區,並指出這變種病毒的傳播力更快。

但是他也表示,現在居民在加州所接種的疫苗,都能夠有效預防Delta病毒,打了Pfizer和Moderna疫苗的話,將來未必需要追加疫苗針。

白幹榮醫生說:「Moderna和Pfizer這兩款針,在證據指出不但未必一定要追加疫苗,而且它們保持免疫的能力,可能去到一年以上至幾年

舊金山12歲以上居民已有超過74%接種完整疫苗,亞裔和華埠居民有超過77%居民打了至少一針,白醫生呼籲居民,雖然單看百分比看似很高,但就數字來說,華埠仍有3千多人沒有打針,Excelsior區雖然有八成居民接種,但仍有8千多人沒有打針。

