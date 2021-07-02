富豪太空旅遊競賽 布蘭森搶先貝索斯啟航

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英國富商布蘭森宣布，最快本月11日首次登上旗下維珍銀河的飛船展開他的太空之旅，預計可搶先對手貝索斯一步升空，兩位富豪的太空旅行技術上有何分別？

維珍銀河的太空船團結號之前試過載人飛行，但7月11日將會首次坐滿6個人，包括兩名駕駛員。而4位乘客當中最矚目的自然是創辦人布蘭森，有報道指布蘭森原定稍後才會首次乘團結號，但他特別提前加入，輿論相信是要搶先一步，早過20日升空的亞馬遜創辦人貝索斯上太空。

布蘭森的維珍銀河與貝索斯的藍色起源都主攻次軌道飛行，太空船不會進入環繞地球的軌道，而是以近似拋物線的軌跡衝上太空邊緣的高度，經歷數分鐘的失重狀態。

飛行技術方面藍色起源是用傳統運載火箭，由地面發射，再於高空放出太空船，飛至超過100公里高度後以降落傘著陸。維珍銀河的太空船是以子母機升空，先由飛機將太空船帶上高空，太空船脫離母船後才在半空燃點火箭引擎發射，最終高度是90公里，比藍色起源略低，但能夠以一般飛機方式在跑道平穩降落。預計兩位富豪的升空，將會為兩間民營企業揭開太空旅遊的競爭序幕。

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