富豪太空旅遊競賽 布蘭森搶先貝索斯啟航

英國富商布蘭森宣布,最快本月11日首次登上旗下維珍銀河的飛船展開他的太空之旅,預計可搶先對手貝索斯一步升空,兩位富豪的太空旅行技術上有何分別?

維珍銀河的太空船團結號之前試過載人飛行,但7月11日將會首次坐滿6個人,包括兩名駕駛員。而4位乘客當中最矚目的自然是創辦人布蘭森,有報道指布蘭森原定稍後才會首次乘團結號,但他特別提前加入,輿論相信是要搶先一步,早過20日升空的亞馬遜創辦人貝索斯上太空。

布蘭森的維珍銀河與貝索斯的藍色起源都主攻次軌道飛行,太空船不會進入環繞地球的軌道,而是以近似拋物線的軌跡衝上太空邊緣的高度,經歷數分鐘的失重狀態。

飛行技術方面藍色起源是用傳統運載火箭,由地面發射,再於高空放出太空船,飛至超過100公里高度後以降落傘著陸。維珍銀河的太空船是以子母機升空,先由飛機將太空船帶上高空,太空船脫離母船後才在半空燃點火箭引擎發射,最終高度是90公里,比藍色起源略低,但能夠以一般飛機方式在跑道平穩降落。預計兩位富豪的升空,將會為兩間民營企業揭開太空旅遊的競爭序幕。

