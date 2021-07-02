PG&E提出加價18% 一般住宅用戶每月平均多付36元（視頻）





【KTSF】

為了加強電力系統的安全性、預防山火，太平洋煤電公司（PG&E）周三向加州公用事業委員會提出加價18%，一般住宅用戶每個月平均要多付36元。

PG&E希望通過加價獲得額外的36億元，過半資金會用於預防山火的安全項目，如砍伐電網設施附近的林木，以實現電纜地下化等等。

根據新加價計劃，PG&E計劃2023年開始分四年加價，頭一年2023年的加幅最大，一般住宅用戶平均每天要多付一元煤電費，CARE計劃的低收入用戶，平均每天要多付8毫子煤電費。

這項加價計劃有待加州公用事業委員會審批。

PG&E在今年3月1日才剛加價約5%來增加收入，改善電力基礎設施的安全性，以應對日增的山火威脅。

新加價計劃一出，隨即引來舊金山（三藩市）消費者關注組織The Utility Reform Network的批評，指PG&E的新加價計劃，是對數以百萬計仍未走出疫情財務困境的加州人臉上摑一巴掌。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。