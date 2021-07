PG&E提出加價18% 一般住宅用戶每月平均多付36元（視頻）

【KTSF】

為了加強電力系統的安全性、預防山火,太平洋煤電公司(PG&E)周三向加州公用事業委員會提出加價18%,一般住宅用戶每個月平均要多付36元。

PG&E希望通過加價獲得額外的36億元,過半資金會用於預防山火的安全項目,如砍伐電網設施附近的林木,以實現電纜地下化等等。

根據新加價計劃,PG&E計劃2023年開始分四年加價,頭一年2023年的加幅最大,一般住宅用戶平均每天要多付一元煤電費,CARE計劃的低收入用戶,平均每天要多付8毫子煤電費。

這項加價計劃有待加州公用事業委員會審批。

PG&E在今年3月1日才剛加價約5%來增加收入,改善電力基礎設施的安全性,以應對日增的山火威脅。

新加價計劃一出,隨即引來舊金山(三藩市)消費者關注組織The Utility Reform Network的批評,指PG&E的新加價計劃,是對數以百萬計仍未走出疫情財務困境的加州人臉上摑一巴掌。

