加州副州長周四定出,將會在9月14日就是否罷免州長紐森舉行特別選舉。

罷免紐森的行動從去年初開始,但最初只有很少數的保守派共和黨人支持,但後來紐森實施多項抗疫限制,以及被媒體爆他敦促加州人居家抗疫的同時,自己卻到Napa的米之蓮餐廳和朋友吃飯,令不滿他的人暴增,最終有足夠簽名就罷免展開公投。

由民主黨掌控的加州議會,上星期通過新法例,把加快罷免的進程,原因是民主黨人普遍認為,越早選舉對紐森越有利,因為隨著加州重啟經濟,以及新型肺炎病例數字下跌,都令紐森近期近期支持率保持穩定。

