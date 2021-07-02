民調顯示更多民主黨人質疑拜登處理經濟表現

【KTSF 江良慧報導】

路透社的一項最新民調顯示，拜登總統的民意支持度雖然仍遠高於特朗普上任同期的數字，但比起較早時的民調已經有所下降，主要原因是有更多民主黨人質疑他的經濟處理表現。

路透社與IPSO機構合作，在6月做的民調發現，四成八的受訪者認可拜登在經濟事務的表現，比4月時下跌4個百分點，當中民主黨人對他的經濟議程支持度仍達到78%，但比對4月時下跌7個百分點，而不認同他的民主黨人就多了6個百分點，達到15%。

路透社的6月份民調顯示，整體來說，有55%受訪者認可拜登的整體表現，有65%人肯定他對疫情的處理。

隨著疫情放緩，民眾現在將最關注的事項，由醫療與疫情轉移到經濟，當中4分之1受訪者認為，經濟是最重要的問題，而大多數美國民眾都擔憂生活開支增加，並對政府應該如何做出現意見分歧。

上週Fox新聞網所做的民意調查，也顯示64%受訪者肯定拜登在應對疫情方面的表現，當中九成民主黨人給予肯定，而認同的共和黨人就有4成。

Fox新聞的民調也顯示，6成的受訪者認為，新型肺炎是因為中國科學家製造出來，及中國實驗室洩漏病毒引致，當中有近8成的共和黨人、6成的無黨派人士，以及4成的民主黨人認同這個觀點。

而整體而言相信疫情大流行源於大自然的人就有31%。

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