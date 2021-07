民調顯示更多民主黨人質疑拜登處理經濟表現

【KTSF 江良慧報導】

路透社的一項最新民調顯示,拜登總統的民意支持度雖然仍遠高於特朗普上任同期的數字,但比起較早時的民調已經有所下降,主要原因是有更多民主黨人質疑他的經濟處理表現。

路透社與IPSO機構合作,在6月做的民調發現,四成八的受訪者認可拜登在經濟事務的表現,比4月時下跌4個百分點,當中民主黨人對他的經濟議程支持度仍達到78%,但比對4月時下跌7個百分點,而不認同他的民主黨人就多了6個百分點,達到15%。

路透社的6月份民調顯示,整體來說,有55%受訪者認可拜登的整體表現,有65%人肯定他對疫情的處理。

隨著疫情放緩,民眾現在將最關注的事項,由醫療與疫情轉移到經濟,當中4分之1受訪者認為,經濟是最重要的問題,而大多數美國民眾都擔憂生活開支增加,並對政府應該如何做出現意見分歧。

上週Fox新聞網所做的民意調查,也顯示64%受訪者肯定拜登在應對疫情方面的表現,當中九成民主黨人給予肯定,而認同的共和黨人就有4成。

Fox新聞的民調也顯示,6成的受訪者認為,新型肺炎是因為中國科學家製造出來,及中國實驗室洩漏病毒引致,當中有近8成的共和黨人、6成的無黨派人士,以及4成的民主黨人認同這個觀點。

而整體而言相信疫情大流行源於大自然的人就有31%。

