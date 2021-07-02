舊金山Muni巴士乘客無故被人用刀刺傷 警緝疑犯

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舊金山Muni巴士上發生傷人案，一名非洲裔男人，無緣無故刺傷一名拉美裔乘客，警方公開閉路電視拍攝到涉案男人的照片。

警方表示，涉案的非洲裔男人20多歲到30多歲，身高6呎，體重160磅左右，棕色頭髮，棕色眼睛，案發時穿著一件黑色Northface外套，深藍色牛仔褲，一對有金色和白色間條的Adidas球鞋。

警方表示，6月10號星期四下午4點幾，31歲拉美裔男事主乘搭Muni巴士，在Steiner夾Greens街附近，坐在他身旁的乘客站起來，然後刺了男事主兩下，涉案男人後來下車逃走。

受害人對警方表示，並不認識匪徒，案發前兩人並沒有互動，是無緣無故的襲擊，男事主送院治療，沒有生命危險。

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