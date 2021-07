舊金山Muni巴士乘客無故被人用刀刺傷 警緝疑犯

【KTSF】

舊金山Muni巴士上發生傷人案,一名非洲裔男人,無緣無故刺傷一名拉美裔乘客,警方公開閉路電視拍攝到涉案男人的照片。

警方表示,涉案的非洲裔男人20多歲到30多歲,身高6呎,體重160磅左右,棕色頭髮,棕色眼睛,案發時穿著一件黑色Northface外套,深藍色牛仔褲,一對有金色和白色間條的Adidas球鞋。

警方表示,6月10號星期四下午4點幾,31歲拉美裔男事主乘搭Muni巴士,在Steiner夾Greens街附近,坐在他身旁的乘客站起來,然後刺了男事主兩下,涉案男人後來下車逃走。

受害人對警方表示,並不認識匪徒,案發前兩人並沒有互動,是無緣無故的襲擊,男事主送院治療,沒有生命危險。

