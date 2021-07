國慶將至 數百萬美國民眾急不及待出外旅行

【KTSF 江良慧報導】

這個週末的國慶長週末,是自從疫情一年多以來首次可以在沒有抗疫措施限制下渡假,數以百萬的美國人都急不及待出外旅行,機場周五已經看到外遊的人潮。

這個男人為避開人潮,所以和兒子乘坐清晨6時班機,去中西部渡假。

灣區機場都是這樣,預計週末期間,舊金山(三藩市)國際機場每天有4萬旅客,聖荷西國際機場預期週末兩天每天有15,000人,奧克蘭(屋崙)國際機場預期從週四到下星期一,總共有16萬旅客出入境。

另外,要提醒準備自駕遊的人,加州公路巡警(CHP)將會從星期五晚6時到星期一加強執法,他們同時呼籲駕駛人士,不要超速和小心安全。

此外,自駕遊的人士也要有心理準備,因為有報導指,灣區的汽油價格是7年來最高,有外州來的旅客就表示驚訝,雖然已知道加州是較貴,但還是高於預期。

加州從星期四起加汽油稅,加上供應有問題,聖荷西星期五平均汽油價格每加侖4.37元,美國汽車會(AAA)表示,這個價格比全國平均價貴差不多1.25元。

