國慶將至 數百萬美國民眾急不及待出外旅行

【KTSF 江良慧報導】

這個週末的國慶長週末，是自從疫情一年多以來首次可以在沒有抗疫措施限制下渡假，數以百萬的美國人都急不及待出外旅行，機場周五已經看到外遊的人潮。

這個男人為避開人潮，所以和兒子乘坐清晨6時班機，去中西部渡假。

灣區機場都是這樣，預計週末期間，舊金山（三藩市）國際機場每天有4萬旅客，聖荷西國際機場預期週末兩天每天有15,000人，奧克蘭（屋崙）國際機場預期從週四到下星期一，總共有16萬旅客出入境。

另外，要提醒準備自駕遊的人，加州公路巡警（CHP）將會從星期五晚6時到星期一加強執法，他們同時呼籲駕駛人士，不要超速和小心安全。

此外，自駕遊的人士也要有心理準備，因為有報導指，灣區的汽油價格是7年來最高，有外州來的旅客就表示驚訝，雖然已知道加州是較貴，但還是高於預期。

加州從星期四起加汽油稅，加上供應有問題，聖荷西星期五平均汽油價格每加侖4.37元，美國汽車會（AAA）表示，這個價格比全國平均價貴差不多1.25元。

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