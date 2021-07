首都華盛頓施工中建築物突倒塌 5工人受傷（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

周四下午,位於首都華盛頓的一棟正在施工的5層建築物突然倒塌,事件造成5名工人受傷。

事故發生在周四下午3點半左右,事發地點靠近首都華盛頓的Brightwood Park。

現場的消防人員說,倒塌的建築物正在建設中,暫時不知什麼原因導致全部倒塌。

首先到場的消防人員用了90分鐘,將一名男子從瓦礫中救出,現場也使用鋸子等其他設備進行挖掘和切割。

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7 — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021

哥倫比亞特區消防局長John Donnelly說:「經過一個半小時​​的工作,DC消防救援部門將被困工人從瓦礫中救出,他被困在大約三層樓的瓦礫下,它原本是一棟五層樓的建築,他被送往醫院,情況嚴重但不危及生命。」

Donnelly還表示,目前已經把現場了解到的情況交給了DCRA,也就是消費者和監管事務部和業主,以確保事件的後續跟進。

Donnelly說:「我們的搜救犬也進行了第二次全面搜索,以確定沒有其他人被困,我們也從建築公司的老闆那裡,了解到所有工人都已確認,這就是我們現在的情況。」

其後哥倫比亞特區消防救援隊,又從瓦礫中救出4名建築工人,目前所有5名受傷工人,都被送往醫院,沒有生命危險,事故原因還有待進一步調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。