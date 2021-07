醫學總監就變種病毒發警告 指美國疫情還未過去

【KTSF 江良慧報導】

美國醫學總監也就變種病毒發出警告,說美國的疫情還未過去。

目前在美國,每四宗新型肺炎病例,就有一宗是印度Delta變種。

美國醫學總監Vivek Murthy醫生說:「這新型肺炎變種高度可傳染,我們至今看到最易傳染。」

美國最高級衛生官員表示,打齊針的人,有預防印度變種的高度保護,但Murthy醫生說:「若你未接種疫苗你便有麻煩。」

很多未打針的都是年輕人,而至今獲准讓12歲或以上兒童接種的也只有Pfizer疫苗。

Baylor醫學書院熱帶病學院院長Peter Hotez說:「我會說現在,若你的小孩夠年齡戴口罩,他們在室內應該戴口罩,至少到我們能控制這印度變種為止。」

變種病毒在部分地區傳播比較嚴重,衛生專家因此認為,美國人要明白所在地區的風險。

Hotez醫生說:「若你在東北,傳播率真的很低,那麼你孩子安全很多,比現在美國中南部,疫情正在惡化,雪上加霜,印度變種病毒,加上低疫苗接種率。」

Kaiser家庭基金一項最新民調顯示,大部分計劃打新型肺炎疫苗的成年人,都已經打針了,有65%受訪者表示,已經打了至少一劑,比5月時的62%增長不多,有大約14%人表示絕對不會打疫苗。

Murthy醫生說:「我們國家越多人打疫苗,越少人會受感染。」

