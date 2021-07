佛州公寓仍有128人下落不明 去年報告已指結構有問題

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈倒塌事故,死亡人數上升至最少22人,仍然有128人下落不明,另外,最新的調查揭發,工程顧問公司早在去年就通知公寓協會,指出大廈結構有廣泛損毀。

雖然消防當局說,仍未倒塌的大廈群組,其餘建築物豎立在瓦礫中,對搜救工作造成巨大障礙,因為這些殘餘建築物,分分鐘會塌下來,壓傷救援人員,但搜救工作仍然繼續進行。

也有州府的消防官員認為,因為太危險,大廈必須拆卸。

另外,根據最新發現,一份由一間結構工程顧問公司Morabito在去年10月發出的警告信件指出,在大廈泳池裝甲板附近的混凝土平板,比原先揭發的損毀更大。

這份警告信有9頁紙,簡短講述在公寓南北大樓去年所做的檢查,但指出,全面復原和維修工作未能完成,因為「惡化變質的混凝土,似乎滲透入建築的牆壁」,以及「在嚴重變質的泳池牆壁結構,繼續不斷挖掘混凝土的話,可能會影響其餘鄰近混凝土結構的不穩定」。

這份報告連同另一間工程顧問公司在2018年做的檢查再次證明,Champlain Towers公寓的南端大樓需要大規模維修。

信件又說,去年進行的維修還未完成,部份原因是維修工作必須要深入到泳池裡面,但在這段維修期間,泳池必須要維持服務。

對於這份信件揭露的消息,Morabito顧問公司未有回應,但這間公司強調已經做好本份。

倒塌的公寓大樓董事會主席發表聲明說,需要時間去調查,導致悲劇發生的原因。

與此同時,Surfside公寓另一邊的北端大樓將會進行全面深度的結構勘查,以消除居民的恐懼。

Surfside市長Charles Burkett說:「我們通知住客,不論有無問題,希望居民安心。」

就在兩個多月前,公寓業主委員會主席致信給居民說,自從2018年樓宇做過初步檢查後,「混凝土惡化正在加速以及地庫停車場已明顯轉趨惡化」,業主也被告知維修費用可能超過1,500萬元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。