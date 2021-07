舊金山華埠嚴重傷人案 男子涉刺傷女子後墮樓（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠發生嚴重傷人案,一個男人在一個住宅單位多次用刀刺傷一個女人後,從樓宇墮下,兩人都重傷,有生命危險。

警方表示,中央警局的警員早上10時左右接到打鬥報告,趕到Jackson街777號,在行人道發現一名約40歲的男人,有目擊者看到該男人從樓宇頂樓這個窗口跳出來。

目擊者Jesús說:「他從窗戶跳出來,撞到簷篷再跳下街道,Jesús是個建築工人,在案發現場對面街看到男人墮下。」

Jesús說:「他當時在流血跳出窗口時,他的臉朝下,半身出了窗口,他仍然呼吸,可是沒有知覺,我就站在他前面幫助他,直至救護車抵達。」

警員上樓到發生打鬥的住宅單位,發現一名50歲左右的女人身上有多處刀傷,有生命危險,最初警方懷疑是家庭暴力,但後來有消息指出,女事主兩天前將住宅單位分租給男疑犯,周四兩人發生爭執,疑犯涉嫌多次用刀刺女事主的腹部,疑犯墮樓後骨折,兩人目前情況穩定。

警方表示,女事主需要國語翻譯員協助,男事主需要廣東話翻譯。

