舊金山華埠嚴重傷人案 男子涉刺傷女子後墮樓（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠發生嚴重傷人案，一個男人在一個住宅單位多次用刀刺傷一個女人後，從樓宇墮下，兩人都重傷，有生命危險。

警方表示，中央警局的警員早上10時左右接到打鬥報告，趕到Jackson街777號，在行人道發現一名約40歲的男人，有目擊者看到該男人從樓宇頂樓這個窗口跳出來。

目擊者Jesús說：「他從窗戶跳出來，撞到簷篷再跳下街道，Jesús是個建築工人，在案發現場對面街看到男人墮下。」

Jesús說：「他當時在流血跳出窗口時，他的臉朝下，半身出了窗口，他仍然呼吸，可是沒有知覺，我就站在他前面幫助他，直至救護車抵達。」

警員上樓到發生打鬥的住宅單位，發現一名50歲左右的女人身上有多處刀傷，有生命危險，最初警方懷疑是家庭暴力，但後來有消息指出，女事主兩天前將住宅單位分租給男疑犯，周四兩人發生爭執，疑犯涉嫌多次用刀刺女事主的腹部，疑犯墮樓後骨折，兩人目前情況穩定。

警方表示，女事主需要國語翻譯員協助，男事主需要廣東話翻譯。

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