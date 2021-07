加州進行最後一次接種疫苗抽獎 灣區5人中獎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州周四進行了最後一次接種疫苗抽獎,發出6套在加州主要城市的旅遊配套,這次中獎人主要在北加州。

過去兩個星期,加州的新冠肺炎確診病例上升17%至接近一千宗,衛生官員表示,超過一半的病例,感染自印度Delta變種病毒,沒有接種疫苗的人,染病風險最高。

加州公共衛生局主任Tomás J. Aragón說:「幾乎所有死於新冠肺炎的人,都是沒有接種疫苗,Covid-19是可以避免的,證據顯示,Delta變種傳染快於之前的所有病毒株,我們不能放鬆疫苗接種工作。」

洛杉磯縣在週一建議該縣的居民恢復在室內場所戴口罩。

加州目前有59%的合資格居民,也就是12歲以上的居民,已經接種完整疫苗,有近7成居民已經接種至少一劑疫苗,但是整個加州的接種率還是不平均,例如舊金山一個郵區,有超過95%的人接種了疫苗,而加州北部內陸的Modoc縣的一個郵區,接種率只有37%。

而為了鼓勵更多人接種疫苗,東灣Contra Costa縣開始公佈新病例的數據,來顯示疫苗的重要,過去7天的新病例,沒有接種疫苗的縣內居民,每十萬人有7宗確診,有接種疫苗的,每十萬人只有0.4宗。

加州周四也進行了最後一次接種疫苗抽獎,發出6套在加州主要城市的旅遊配套,這次中獎人主要在北加州,出自San Mateo縣、Contra Costa縣、Alameda縣、舊金山和Santa Cruz縣,南加州的橙縣有一人中獎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。