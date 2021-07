拜登巡視佛州倒塌公寓 感激前線救援人員

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四前往佛羅里達州,巡視Surfside公寓大廈倒塌的救援工作,拜登承諾,聯邦政府將會百分百承擔搜救和災後清理的費用,並且促請地方官員向聯邦尋求援助,目前死亡人數增加到最少18人,仍然有145人下落不明。

拜登感激在Surfside的前線搜救人員,雖然面對挑戰,但仍然艱苦工作。

拜登說:「這些人員經常現身,不論甚麼情況,他們都冒著生命危險。」

局部倒塌的是Champlain Towers南面的公寓大樓,拜登表示,最難受的是未知失蹤者的生與死。

拜登也與受害家庭私下會面,給予這些家庭支持,並伸出援手。

由於擔心仍未倒塌的其餘建築物有危險,分分鐘會倒下來,壓傷救援人員,因此搜救工作周四凌晨兩點過後暫停。

Miami-Dade縣消防局局長Alan Cominsky說:「一座巨大建築物可能會倒塌,對支柱和地庫停車場造成損毀。」

Surfside市長認為,如果建築物的結構有問題,其餘仍未倒塌的大樓也應該拆卸,以免影響搜救工作。

另外,當局也關注公寓大樓整體的結構是否安全,以及質疑多年以來,工程顧問公司發出對樓宇結構損毀的警告,這些因素都將會是調查的焦點。

有專家認為,可能需要幾個月,甚至幾年時間調查才找出真相。

有居民就慶幸自己仍然生還。

生還者Iliana Monteagudo說:「我無恙,因為我沒有折斷腳,沒有折斷甚麼,我當然受驚嚇而嚎哭,仍然為其他人痛哭。」

