拜登巡視佛州倒塌公寓 感激前線救援人員

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四前往佛羅里達州，巡視Surfside公寓大廈倒塌的救援工作，拜登承諾，聯邦政府將會百分百承擔搜救和災後清理的費用，並且促請地方官員向聯邦尋求援助，目前死亡人數增加到最少18人，仍然有145人下落不明。

拜登感激在Surfside的前線搜救人員，雖然面對挑戰，但仍然艱苦工作。

拜登說：「這些人員經常現身，不論甚麼情況，他們都冒著生命危險。」

局部倒塌的是Champlain Towers南面的公寓大樓，拜登表示，最難受的是未知失蹤者的生與死。

拜登也與受害家庭私下會面，給予這些家庭支持，並伸出援手。

由於擔心仍未倒塌的其餘建築物有危險，分分鐘會倒下來，壓傷救援人員，因此搜救工作周四凌晨兩點過後暫停。

Miami-Dade縣消防局局長Alan Cominsky說：「一座巨大建築物可能會倒塌，對支柱和地庫停車場造成損毀。」

Surfside市長認為，如果建築物的結構有問題，其餘仍未倒塌的大樓也應該拆卸，以免影響搜救工作。

另外，當局也關注公寓大樓整體的結構是否安全，以及質疑多年以來，工程顧問公司發出對樓宇結構損毀的警告，這些因素都將會是調查的焦點。

有專家認為，可能需要幾個月，甚至幾年時間調查才找出真相。

有居民就慶幸自己仍然生還。

生還者Iliana Monteagudo說：「我無恙，因為我沒有折斷腳，沒有折斷甚麼，我當然受驚嚇而嚎哭，仍然為其他人痛哭。」

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