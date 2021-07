灣區多縣加銷售稅 Alameda縣稅率最高

【KTSF 江良慧報導】

灣區10幾個城市和縣從周四開始加銷售稅,灣區9個縣當中,銷售稅最低是東灣Solano縣,最高則是Alameda縣。

從周四開始,舊金山(三藩市)的銷售稅從原來的8.5%增加至8.625%,而Alameda縣的銷售稅則是10.25%,全灣區最高。

Alameda縣的城市,包括Alameda、Albany、Hayward、Newark、San Leandro和Union City的銷售稅也因此最高,達到10.75%,之後銷售稅第二高的是中半島San Mateo縣的9.375%,該縣的城市中,除了Burlingame和San Mateo市的新銷售稅是9.625%外,其餘城市都是9.875%。

南灣Santa Clara縣最新銷售稅是9.125%,聖荷西、Milpitas、Los Gatos和Campbell市,銷售稅全部都是9.375%。

東灣方面,Contra Costa縣銷售稅8.75%,該縣城市中,El Cerrito市銷售稅最貴,達到10.25%,最便宜則是Hercules、Pittsburg、Pleasant Hill和San Pablo,都是9.25%。

同樣是東灣的Solano縣,銷售稅全灣區最低,只有7.375%,縣內城市的銷售稅,則是由8.125%至8.375%不等。

北灣方面,Marin縣銷售稅為8.25%,而該縣銷售稅最貴的城市是San Rafael的9.25%。

Sonoma縣銷售稅是8.5%,而Napa縣則是7.75%,另外Santa Cruz縣銷售稅是8.5%。

這些加稅議案,大部分都是在去年11月選舉時由選民公投通過。

