灣區一些城市周四再提高最低工資。

舊金山(三藩市)和柏克萊升至時薪16.32元,柏克萊的會再加上消費物價指數(CPI),東灣Emeryville時薪升至17.13元,在Fremont市,僱用26名員工或以上的公司或機構,時薪提高至15.25元,少於25的人就升至15元。

在加州,僱用26名員工或以上的公司或機構,最低時薪提高至14元,少於25人的小公司或機構,最低時薪則是13元。

聯邦的最低工資則是時薪7.25元,自從2009年來無變。

