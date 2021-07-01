特朗普到南部邊境 強調繼續修建邊界牆的必要性

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登上台後的移民政策引發很多質疑和批評，周三前總統特朗普同一班共和黨人到達南部邊境，再次強調繼續修建邊界牆的必要性，包括前任國土安全部部長在內的前政府成員亦到場支持，有分析指出，此次訪問標誌著特朗普在經歷一串政治風波之後，正在繼續鞏固共和黨的領袖地位。

特朗普被州長格阿博特邀請到德州南部視察，他批評拜登政府在上台後，非法移民入境人數達到數十年來的高峰，他誓言要繼續修建邊界牆。

特朗普說：「拜登所要做的就是去海灘，若不是他，我們現在會有歷來最堅固的邊界，他們又不能把MS-13幫派成員遣返其原來國家。」

特朗普又指，美國資助中國武漢實驗室是傻瓜行為，而在他的任內已取消了資助。

特朗普說：「我們資助了武漢實驗室，順便說一句，你知道是誰終止資助？他們不願意承認，是我一聽聞便終止它。」

特朗普這次行動獲得了共和黨內廣泛的支持，包括前任國土安全部長在內的前政府成員也前往當地表示支持，場面之大，令人感覺彷彿回到特朗普在任時。

媒體就指，這顯示了共和黨內部依然視特朗普為領袖。

早前，副總統賀錦麗出訪拉美國家，與瓜地馬拉總統共同宣布，美國將成立「反人口販運」工作小組，要從根本上解決拉美移民湧入的問題。

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