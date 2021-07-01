加州消防部門今年對非法燃放煙花採零容忍態度（視頻）

July 1, 2021 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注


 
【KTSF 歐志洲報導】

去年的國慶日，南灣有許多山火是由民眾非法燃放煙花導致，加州消防部門（Cal Fire）和該縣官員提醒民眾，今年將採取零容忍態度，應對非法燃放煙花的問題。

加州消防部門周三在一個枯黃的山頂上提醒民眾，任何火柴、保險絲或煙花，都可能點燃山火，去年國慶日期間有多起山火發生，今年將對非法燃放煙花爆竹採取零容忍態度。

擁有超過一百磅的煙花屬於重罪，而當局今年也會追究容許任何人在自己物業中燃放煙花的業主，除了罰單之外，業主也會必須支付滅火費用，被罰數額可以高達7千元。

當局呼籲民眾，要是看到鄰居燃放煙花應該舉報，但是也了解到一些人不會聽從這些指示。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「我們提醒人們，去年有多少天大家呼吸困難，在我們社區中，也都看得見山上的山火，我也想提醒大家，因為乾旱和氣候變化，我們能想像的最惡劣情況還沒有出現，我們可不希望這些情況出現。」

當局提醒民眾，灣區有不少地方可以看煙花匯演，例如舊金山的39號碼頭、Santa Clara縣的Great America遊樂場、東灣Antioch河畔、Gilroy的一些學校等.

而Santa Clara縣中，只有Gilroy市允許民眾燃放煙花，也必須是「safe and sane」牌的煙花。

在San Mateo縣，非法燃放煙花可被開罰1,000元，Contra Costa縣則介於100元到500元之間。

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