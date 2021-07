加州消防部門今年對非法燃放煙花採零容忍態度（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年的國慶日,南灣有許多山火是由民眾非法燃放煙花導致,加州消防部門(Cal Fire)和該縣官員提醒民眾,今年將採取零容忍態度,應對非法燃放煙花的問題。

加州消防部門周三在一個枯黃的山頂上提醒民眾,任何火柴、保險絲或煙花,都可能點燃山火,去年國慶日期間有多起山火發生,今年將對非法燃放煙花爆竹採取零容忍態度。

擁有超過一百磅的煙花屬於重罪,而當局今年也會追究容許任何人在自己物業中燃放煙花的業主,除了罰單之外,業主也會必須支付滅火費用,被罰數額可以高達7千元。

當局呼籲民眾,要是看到鄰居燃放煙花應該舉報,但是也了解到一些人不會聽從這些指示。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「我們提醒人們,去年有多少天大家呼吸困難,在我們社區中,也都看得見山上的山火,我也想提醒大家,因為乾旱和氣候變化,我們能想像的最惡劣情況還沒有出現,我們可不希望這些情況出現。」

當局提醒民眾,灣區有不少地方可以看煙花匯演,例如舊金山的39號碼頭、Santa Clara縣的Great America遊樂場、東灣Antioch河畔、Gilroy的一些學校等.

而Santa Clara縣中,只有Gilroy市允許民眾燃放煙花,也必須是「safe and sane」牌的煙花。

在San Mateo縣,非法燃放煙花可被開罰1,000元,Contra Costa縣則介於100元到500元之間。

