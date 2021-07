【KTSF】

小布希政府時代,屬於鷹派的前國防部長Donald Rumsfeld逝世,享年88歲。

Rumsfeld集軍人、國會議員和政治家一身,擔任公職超過60年,他曾經是前總統福特和小布希執政時期的國防部長,是布希內閣鷹派代表人物之一,在美國出兵伊拉克和阿富汗的決策上扮演關鍵角色。

在911恐襲期間,Rumsfeld正在國防部大樓內協助傷者疏散,他後來帶領全球的反恐戰爭。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。