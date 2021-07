拜登政府容許因無法出庭庇護申請被拒人士可再提申請

【KTSF 黃侯彬報導】

特朗普政府時代,在美墨邊界申請政治庇護的人實施「MPP遊民庇護程序」,在這個政策下,他們的申請如果被拒絕,就必須留在墨西哥那邊等待美國法庭的聆訊,但很多時因為無法出庭而申請被取消,拜登政府上台後,容許這些人有多一個機會再申請,國土安全部上週宣布這個消息,令成千上萬的人重見希望。

來自尼加拉瓜的Jose Luis同他太太Wendy在墨西哥等候法庭審訊他們的庇護申請,他本人的申請還在處理中,但他太太的申請就被駁回,他在庇護所認識他太太,隨後有個女兒,今年2月他提出家庭團聚,他們進入「MPP遊民保護程序」已經兩年。

Jose Luis對美聯社表示,他不能離開家庭,他太太生病,他女兒是嬰兒,美國法庭如果駁回他的團聚申請,他不會接受。

他太太Wendy就說,在MPP遊民保護程序下,她的處境也很艱難,女兒出世時,因為她自己的遊民身份,加上感染新冠狀病毒,在醫院就有很大的問題,隨後她的庇護申請被駁回,她只能期望美國政府換屆,但到現在還在等待。

有國土安全部官員表示,不知道有多少人在新政策下,有資格進入美國等候申請審批,而遊民事務國際組織的北美中美洲與加勒比海地區主管Michele Solomon預期,至少有一萬人,她說當中有許多是有兒童的家庭,多數來自中美洲,尤其是中美洲北方的國家。

她的組織就是與拜登政府緊密合作,把人帶到邊境,並確保他們在進入美國前沒有感染新冠狀病毒。

而Syracuse大學就估計,會有超過3,4萬人受惠,當中4分3之前因為無法出庭而申請被拒絕,其餘4分1人就屬於之前申請被駁回的人。

自從2月以來,有超過12,300申請庇護者獲准進入美國,此外有17,000人辦理了登記,但尚未獲准入境,還有成千上萬的人在特朗普政府的「遊民保護程序」政策下,因為本人沒有出庭,沒有如期出席約談,他們的庇護申請於是被取消或被駁回。

當中許多人聲稱,他們在墨西哥遭到綁架,所以不能出庭,有人就因為生病或害怕到邊境危險城市而失約,還有人就說美方的約談是在早上4點半,根本難以赴約。

