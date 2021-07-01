拜登政府容許因無法出庭庇護申請被拒人士可再提申請

【KTSF 黃侯彬報導】

特朗普政府時代，在美墨邊界申請政治庇護的人實施「MPP遊民庇護程序」，在這個政策下，他們的申請如果被拒絕，就必須留在墨西哥那邊等待美國法庭的聆訊，但很多時因為無法出庭而申請被取消，拜登政府上台後，容許這些人有多一個機會再申請，國土安全部上週宣布這個消息，令成千上萬的人重見希望。

來自尼加拉瓜的Jose Luis同他太太Wendy在墨西哥等候法庭審訊他們的庇護申請，他本人的申請還在處理中，但他太太的申請就被駁回，他在庇護所認識他太太，隨後有個女兒，今年2月他提出家庭團聚，他們進入「MPP遊民保護程序」已經兩年。

Jose Luis對美聯社表示，他不能離開家庭，他太太生病，他女兒是嬰兒，美國法庭如果駁回他的團聚申請，他不會接受。

他太太Wendy就說，在MPP遊民保護程序下，她的處境也很艱難，女兒出世時，因為她自己的遊民身份，加上感染新冠狀病毒，在醫院就有很大的問題，隨後她的庇護申請被駁回，她只能期望美國政府換屆，但到現在還在等待。

有國土安全部官員表示，不知道有多少人在新政策下，有資格進入美國等候申請審批，而遊民事務國際組織的北美中美洲與加勒比海地區主管Michele Solomon預期，至少有一萬人，她說當中有許多是有兒童的家庭，多數來自中美洲，尤其是中美洲北方的國家。

她的組織就是與拜登政府緊密合作，把人帶到邊境，並確保他們在進入美國前沒有感染新冠狀病毒。

而Syracuse大學就估計，會有超過3，4萬人受惠，當中4分3之前因為無法出庭而申請被拒絕，其餘4分1人就屬於之前申請被駁回的人。

自從2月以來，有超過12,300申請庇護者獲准進入美國，此外有17,000人辦理了登記，但尚未獲准入境，還有成千上萬的人在特朗普政府的「遊民保護程序」政策下，因為本人沒有出庭，沒有如期出席約談，他們的庇護申請於是被取消或被駁回。

當中許多人聲稱，他們在墨西哥遭到綁架，所以不能出庭，有人就因為生病或害怕到邊境危險城市而失約，還有人就說美方的約談是在早上4點半，根本難以赴約。

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