父母如想子女開學前接種疫苗應盡快行動

對於希望讓12歲以上的孩子在開學前接種疫苗的父母,這裡要提醒您,您需要迅速採取行動,因為接種完整疫苗需要時間。

現在正值炎熱的夏天,也是孩子們開心的暑假,美國高級衛生官員說,作為父母,這個時候要考慮馬上來臨的開學季了。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha醫生說:「我的信息非常明確,你應該讓你的孩子接種疫苗。」

目前,兩劑的輝瑞疫苗是聯邦食品及藥物管理局(FDA)唯一批准用於12歲兒童的疫苗,這意味著從第一劑接種開始,需要五週的時間才能完全接種。

現在已經是6月底了,進入8月份,也就是全國各地的一些學校陸續開學時,現在還在猶豫是否讓孩子接種疫苗的父母,考慮的時間可不多了。

Jha醫生說:「這些疫苗的安全性確實非常出色,而且比罹患新型肺炎安全得多。」

自5月下旬以來,疫苗接種的步伐,特別是在12歲到15歲的兒童群體中已顯著放慢。

印度Delta變種病毒已經蔓延到幾乎全美每個州,現在佔全國4分之1的新冠病毒病例都是來自印度變種,這將引發對秋季也就是開學季潛在病例激增的擔憂,輝瑞疫苗已證明對新冠病毒引發的症狀感染,有88%的有效性。

Jha醫生說:「我們必須真正加大疫苗接種力度,尤其是印度變種病毒,在全國範圍內傳播得更廣泛。」

FDA對Pfizer和Moderna疫苗都加了警告字句,關於青少年和年輕成人中發現與疫苗相關的罕見、但可以治療的心臟發炎。

聯邦疾控中心(CDC)的顧問說,幾乎所有的病例都經過治療而得到解決,患者很快康復,顧問再次重申接種疫苗的好處大於風險。

