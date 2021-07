【KTSF】

因為疫情關閉超過一年的舊金山(三藩市)探索博物館將在周四重新開放,並且針對疫情作出了一些調整。

說:「現在雖然市府和州府已經漸漸放寬關於新冠肺炎的安全限制,但是我們探索博物館,將會採取比市府和州府目前的健康政策更嚴緊的措施。」

由於探索博物館內多數展品都需要用手觸摸,館內也設有許多消毒站提供搓手液,而探索博物館目前也只允許容量一半的人數入場,館內的職員和遊客都需要戴口罩,除了戶外展區,以保護還沒有接種疫苗的兒童遊客。

當局也呼籲想到訪的民眾先在網上買票,網址是http://exploratorium.edu

