佛州公寓倒塌救援繼續 死亡人數增至18

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈倒塌一星期之後,救援人員仍然在瓦礫中搜救,消防當局形容,處境仍然嚴峻,非常危險,至今死亡人數已增加到18人,仍然有145人下落不明。

消防救援人員在倒塌現場興建斜坡,方便重型機器上落,加快移走瓦礫中的混凝土,由於大廈倒塌,瓦礫雜物層層堆疊起來極之不穩定,增添搜救工作的難度,現時除了找到6具屍體之外,還發現其他的人體殘骸。

消防當局形容,現時的處境非常危險。

Miami-Dade消防救援局長Alan Cominsky說:「我想強調,很艱難,向在場人員對話,但情绪高漲,我們仍向前走,也有資源,我們正用盡每一個手段,但情況非常危險。」

搜救人員已出盡所有方法去探測瓦礫底下是否仍然有人被困。

Cominsky說:「絕對仍是搜救行動,情況似乎不變,出動犬隻,使用我們的設備,聽得見的聲納儀器,使用視頻設備去探測。」

公寓大廈倒塌的原因,仍有待當局深入調查,但根據2018年工程顧問公司的報告指出,大廈地面泳池的裝甲板,是處於一個混凝土平板上,而這平板出現嚴重結構性損毀,需要大面積的維修。

報告也發現,大廈車庫停車場的混凝土支柱和牆壁都有大量爆裂。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。