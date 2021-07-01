佛州公寓倒塌救援繼續 死亡人數增至18

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈倒塌一星期之後，救援人員仍然在瓦礫中搜救，消防當局形容，處境仍然嚴峻，非常危險，至今死亡人數已增加到18人，仍然有145人下落不明。

消防救援人員在倒塌現場興建斜坡，方便重型機器上落，加快移走瓦礫中的混凝土，由於大廈倒塌，瓦礫雜物層層堆疊起來極之不穩定，增添搜救工作的難度，現時除了找到6具屍體之外，還發現其他的人體殘骸。

消防當局形容，現時的處境非常危險。

Miami-Dade消防救援局長Alan Cominsky說：「我想強調，很艱難，向在場人員對話，但情绪高漲，我們仍向前走，也有資源，我們正用盡每一個手段，但情況非常危險。」

搜救人員已出盡所有方法去探測瓦礫底下是否仍然有人被困。

Cominsky說：「絕對仍是搜救行動，情況似乎不變，出動犬隻，使用我們的設備，聽得見的聲納儀器，使用視頻設備去探測。」

公寓大廈倒塌的原因，仍有待當局深入調查，但根據2018年工程顧問公司的報告指出，大廈地面泳池的裝甲板，是處於一個混凝土平板上，而這平板出現嚴重結構性損毀，需要大面積的維修。

報告也發現，大廈車庫停車場的混凝土支柱和牆壁都有大量爆裂。

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