本星期共有17間公司發行IPO在美國上市,單是周三就有十間公司上市,當中包括中國網的滴滴出行。

滴滴在紐約證交所第一天買賣,開市價16.65元,比招股價14元略為高,曾經一度升至18元,收市報14.14元,升幅1%,在盤後還繼續升,總共籌集到44億美元資金。

滴滴是繼阿里巴巴2014年在美國上市,籌集到250億元後,發行規模最大IPO的中國企業。

創辦只有9年的滴滴出行,是中國最大網的,也得到最大股東日本軟銀以及中國巨企騰訊的支持。

美國網的Uber在2016年出售Uber在中國的業務,但Uber現時仍然持有滴滴大約12%股權。

滴滴在16個國家近4千城市營運,滴滴去年總收益有216億美元。

另外,以人工智能推動的網路保安平台SentinelOne也在周三上市,收市升了21%,報42.5元,共籌集到12億元資金。

此外,服裝品牌Gap集團周三宣佈,將於8月和9月關閉英國和愛爾蘭全部81間Gap專賣店和outlet店舖,只保留英國和歐洲的網購業務,Gap也考慮縮減法國和意大利的分店數目。

總部設在舊金山(三藩市),有52年歷史的Gap,受到疫情衝擊,在2019年虧損達十億美元。

