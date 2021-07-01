滴滴出行美國招股 集資44億元

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本星期共有17間公司發行IPO在美國上市，單是周三就有十間公司上市，當中包括中國網的滴滴出行。

滴滴在紐約證交所第一天買賣，開市價16.65元，比招股價14元略為高，曾經一度升至18元，收市報14.14元，升幅1%，在盤後還繼續升，總共籌集到44億美元資金。

滴滴是繼阿里巴巴2014年在美國上市，籌集到250億元後，發行規模最大IPO的中國企業。

創辦只有9年的滴滴出行，是中國最大網的，也得到最大股東日本軟銀以及中國巨企騰訊的支持。

美國網的Uber在2016年出售Uber在中國的業務，但Uber現時仍然持有滴滴大約12%股權。

滴滴在16個國家近4千城市營運，滴滴去年總收益有216億美元。

另外，以人工智能推動的網路保安平台SentinelOne也在周三上市，收市升了21%，報42.5元，共籌集到12億元資金。

此外，服裝品牌Gap集團周三宣佈，將於8月和9月關閉英國和愛爾蘭全部81間Gap專賣店和outlet店舖，只保留英國和歐洲的網購業務，Gap也考慮縮減法國和意大利的分店數目。

總部設在舊金山（三藩市），有52年歷史的Gap，受到疫情衝擊，在2019年虧損達十億美元。

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