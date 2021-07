中共慶祝建黨百年 習近平：誰壓迫中國人必頭破血流

【有線新聞】

慶祝中國共產黨成立100周年大會早上在北京天安門舉行,一眾現任及前任領導人出席。總書記習近平指在共產黨帶領下,中國已實現第一個百年目標,未來會繼續朝著中華民族偉大復興的目標邁進。又強調不會允許外來勢力的欺負,任何人妄想這樣做都會碰得頭破血流。

慶祝大會開始前先由合唱團唱出多首紅歌,中共總書記習近平帶領一眾領導人步出天安門城樓,胡錦濤和溫家寶等多位前任領導人均有出席。掛著黨旗和慶祝標語的直升機梯隊排成「100」字樣,殲-10和殲-20戰鬥機就分別排成「71」以及「人」字樣飛過,隨後鳴放100響禮炮,國旗護衛隊升起國旗。

習近平發表講話,表示中國在共產黨的領導下已完成第一個百年奮鬥目標,全面建成小康社會。

習近平說:「一百年來中國共產黨團結帶領人民,以『唯有犧牲多壯志,敢教日月換新天』的大無畏精神,書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩。這一百年來開闢的偉大道路、創造的偉大事業、取得的偉大成就,必將載入中國民族發展史冊、人類文明發展史冊。在這裡,我代表黨和人民莊嚴宣告,經過全黨全國各族人民持續奮鬥,我們實現了第一個百年奮鬥目標,在中華大地上全面建成了小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題,正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年目標邁進。」

習近平又特別提到,一百年來取得的成就是以毛澤東、鄧小平、江澤民和胡錦濤為主要代表的中國共產黨人的偉大功勳,向他們表示祟高敬意。強調黨的十八大以來中國特色社會主義進入新時代,要堅持和加強黨的全面領導。

習近平說:「中國共産黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥,向世界莊嚴宣告,中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,實現中華民族偉大復興,進入了不可逆轉的歷史進程。」

他表示必須加快國防和軍隊現代化,堅持黨指揮槍,維護國家和民族尊嚴,又強調中國人民崇尚正義不畏強暴,從來沒有欺壓過其他國家人民,但也不會允許別人的壓迫。

習近平說:「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們,誰妄想這樣幹,必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲!偉大、光榮、英雄的中國人民萬歲!」

習近平多次提到要以史為鑒、開創未來,他又說中國必須要繼續堅持和發展有中國特色的社會主義,為實現下一個百年目標繼續奮進。

