加州推新租金援助計劃 不論業主有否申請租客都受惠（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

加州將會延長禁止逼遷令至9月30日，與此同時為租客延長疫情援助金，新計劃下，不論業主是否跟租客共同申請，州府都會幫助支付欠租。

由去年4月開始，拖欠租金的住客，在今年9月30日之前，可以向州府申請這筆援助金，條件是租客必須支付由去年9月1日至今年9月30日期間25%的欠租，剩下的欠租，州府會幫他們百份百支付。

業主如果參與計劃，州府會直接支付業主，如果業主拒絕參與，在新計劃下，州府仍會向租客百份百支付剩下的欠租，但租客必須在得到援助金後的15日內交給業主。

華協中心代表Rita Liu說：「有些業主可能不想州府知出租非法單位，或報稅上怕有影響，不想收州府的支票，以往收到很多電話，指業主不肯參與申請，本身計劃業主如不參與，租客只拿到25%欠租，現在不同，可以拿到百份百。」

另一方面，一名不願意透露身份的舊金山（三藩市）華裔租客表示，去年4月開始受疫情影響，家庭收入減少，開始拖欠租金，業主多次催促交租，並要求租客申請政府的租金援助，該租客今年4月透過華協中心的幫助申請加州以及舊金山的租金援助，加州方面的申請已獲得批准，將會發放約12,000元給業主，支付租客拖欠的租金，但華協表示，這筆錢至今仍未發放。

舊金山紀事報的報導指出，自從州府推行租金援助計劃以來，只發放了400萬元援助金，不到租客求助總金額的十分之一。

華協中心表示，即使現時未收到援助金，也不需要太擔心。

Liu說：「例如你可能8月才申請，9月30日州府未通知你的話，不需害怕，因為法庭知道租客是在等資金援助，所以會暫緩逼遷，不會讓它進行。」

華協中心都呼籲，租客去申請舊金山的疫情援助金，其申請程序會可能會比較快，市府在5月底開始也對市內受疫情影響面對逼遷的租客提供租金援助，租客必須證明疫情期間面對財政困難，市府會支付3個月的欠租，以及未來3個月的租金，並非先到先得，市府會根據經濟狀況處理申請。

市長布里德與市參議會達成協議，將會在預算之中增加3200萬元，擴大市府的租金援助計劃。

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