加州推新租金援助計劃 不論業主有否申請租客都受惠（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州將會延長禁止逼遷令至9月30日,與此同時為租客延長疫情援助金,新計劃下,不論業主是否跟租客共同申請,州府都會幫助支付欠租。

由去年4月開始,拖欠租金的住客,在今年9月30日之前,可以向州府申請這筆援助金,條件是租客必須支付由去年9月1日至今年9月30日期間25%的欠租,剩下的欠租,州府會幫他們百份百支付。

業主如果參與計劃,州府會直接支付業主,如果業主拒絕參與,在新計劃下,州府仍會向租客百份百支付剩下的欠租,但租客必須在得到援助金後的15日內交給業主。

華協中心代表Rita Liu說:「有些業主可能不想州府知出租非法單位,或報稅上怕有影響,不想收州府的支票,以往收到很多電話,指業主不肯參與申請,本身計劃業主如不參與,租客只拿到25%欠租,現在不同,可以拿到百份百。」

另一方面,一名不願意透露身份的舊金山(三藩市)華裔租客表示,去年4月開始受疫情影響,家庭收入減少,開始拖欠租金,業主多次催促交租,並要求租客申請政府的租金援助,該租客今年4月透過華協中心的幫助申請加州以及舊金山的租金援助,加州方面的申請已獲得批准,將會發放約12,000元給業主,支付租客拖欠的租金,但華協表示,這筆錢至今仍未發放。

舊金山紀事報的報導指出,自從州府推行租金援助計劃以來,只發放了400萬元援助金,不到租客求助總金額的十分之一。

華協中心表示,即使現時未收到援助金,也不需要太擔心。

Liu說:「例如你可能8月才申請,9月30日州府未通知你的話,不需害怕,因為法庭知道租客是在等資金援助,所以會暫緩逼遷,不會讓它進行。」

華協中心都呼籲,租客去申請舊金山的疫情援助金,其申請程序會可能會比較快,市府在5月底開始也對市內受疫情影響面對逼遷的租客提供租金援助,租客必須證明疫情期間面對財政困難,市府會支付3個月的欠租,以及未來3個月的租金,並非先到先得,市府會根據經濟狀況處理申請。

市長布里德與市參議會達成協議,將會在預算之中增加3200萬元,擴大市府的租金援助計劃。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。