加州一位母親被控殺害7歲兒子,並拋屍於拉斯維加斯一個步道附近,她周三出庭,檢察官向法庭講述了事發經過。

加州檢察官John Giordani說:「她說她對她的孩子感到沮喪,她勒住了他大約15分鐘,之後她脫掉了他的衣服,把他赤身裸體地留在沙漠中。」

35歲的Samantha Rodriguez周三通過視頻出庭,並且承認了所有指控。

5月28日,一名在步道徒步的遊客發現了男孩Liam Husted的屍體,在加州聖荷西的一位家庭朋友在看到男孩的畫像後認出他,確認了身份。

Rodriguez之後在科羅拉多州被捕,並引渡到拉斯維加斯受審,法官不准她保釋定於8月3日舉行預審。

