加州司法部長訪奧克蘭華埠談仇視罪行和應對方案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州司法部長Rob Bonta周三去到奧克蘭(屋崙)華埠,談及有關仇視罪行的報告和新的應對方案,去年針對亞裔的仇恨犯罪增加超過一倍。

Bonta指出,去年針對亞裔的仇視罪案,比前年大增107%,由2019年的43宗,增至2020年的89宗,最多案例發生在去年3和4月期間,即是居家抗疫令剛開始。

Bonta說:「針對亞裔的暴力罪案上升,跟某些政客的言論有關,在社會最脆弱時分化我們,我想你知加州正視這問題,聽到亞裔社區的聲音,也會繼續為你抗爭,保障你的安全。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎說:「我們見到2020年和2021年近期有很多類似的仇視罪行發生,所以今次Rob Bonta來到,最重要是告訴大家,他辦公室會盡量配合,有特別計劃。」

Bonta表示,超過一半的仇恨罪案,既沒有被列為仇恨犯罪,亦沒有循仇恨罪方向調查,所以司法部周三同時為全州的地方執法部門提供指引,如何識別仇視犯罪,以作出調查和執法,又會為受害人增加25種語言的援助服務等,方便舉報仇視罪行。

另外又呼籲受害人登上Openjustice.doj.ca.gov網站,舉報仇視罪案或事件,網站上都有統計仇視罪案數目和趨勢。

Bonta都指出,執法人員是不會過問受害人的移民身份。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。