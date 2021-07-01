加州司法部長訪奧克蘭華埠談仇視罪行和應對方案（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

加州司法部長Rob Bonta周三去到奧克蘭（屋崙）華埠，談及有關仇視罪行的報告和新的應對方案，去年針對亞裔的仇恨犯罪增加超過一倍。

Bonta指出，去年針對亞裔的仇視罪案，比前年大增107%，由2019年的43宗，增至2020年的89宗，最多案例發生在去年3和4月期間，即是居家抗疫令剛開始。

Bonta說：「針對亞裔的暴力罪案上升，跟某些政客的言論有關，在社會最脆弱時分化我們，我想你知加州正視這問題，聽到亞裔社區的聲音，也會繼續為你抗爭，保障你的安全。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎說：「我們見到2020年和2021年近期有很多類似的仇視罪行發生，所以今次Rob Bonta來到，最重要是告訴大家，他辦公室會盡量配合，有特別計劃。」

Bonta表示，超過一半的仇恨罪案，既沒有被列為仇恨犯罪，亦沒有循仇恨罪方向調查，所以司法部周三同時為全州的地方執法部門提供指引，如何識別仇視犯罪，以作出調查和執法，又會為受害人增加25種語言的援助服務等，方便舉報仇視罪行。

另外又呼籲受害人登上Openjustice.doj.ca.gov網站，舉報仇視罪案或事件，網站上都有統計仇視罪案數目和趨勢。

Bonta都指出，執法人員是不會過問受害人的移民身份。

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