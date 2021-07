拜登與西岸州長商討如何應付山火季節（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周三和西岸州分的州長舉行視像會議,商討怎樣應付又熱又乾的山火季節,期間拜登宣布多項措施,包括臨時加薪給聯邦消防員,和撥款3700萬給Sonoma縣預防和應付山火。

太平洋西北部的州份,近日面對破紀錄的熱浪侵襲,包括俄勒岡州波特蘭,連續三天氣溫創新高,最高氣溫達到華氏116度,西雅圖氣溫也高達108度,同樣是破紀錄。

拜登總統表示,氣候暖化增加發生山火的威脅,所以一定要迅速行動,又說預防和撲救山火的工作,一向以來都資源不足,但他會作出改變。

拜登說:「我們不能偷工減料,在管理山火和支持消防員方面。」

拜登提出,要確保聯邦消防員工資不能少於每小時15元,在前線救火的會有額外的獎金,資深的全職消防員也會有留任的獎金,另外也會增加全職聯邦消防員的人手。

西岸的州份今年因為乾旱和高溫天氣,山火特別嚴重,至今燒毀2千平方英里林木,有超越去年的趨勢,去年山火總共焚毀15,000平方英里林木,同焚毀超過17,000間房屋和其他建築。

至於在Siskiyou縣的Lava山火,面積再增加至17,591畝,或者是超過27平方英里,大火只有19%受控。

另外,Lava山火西北面的有另一處山火Tennant山火,火場面積也增加至8千畝。

