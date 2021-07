拜登簽署3項法案廢除特朗普時代多項政策

【KTSF 黃侯彬報導】

拜登總統周三簽署了3項法案,廢除了特朗普時代的幾項政策。

拜登周三簽署生效的三項法案,分別涉及Payday發薪日貸款利率上限、石油和天然氣鑽探所產生的溫室氣體排放,以及平等就業委員會對索賠與投訴的仲裁規例。

拜登指出,簽署3項法案是為了回歸常識和保護大眾利益。

拜登說:「我即將簽署這3項法案,是國會所寫並通過,旨在保護地球氣候免受溫室氣體的破壞,特別是甲烷,這是毀滅性的,又保護消費者免受高利貸所害,並保護工人免受就業歧視,每項法案都反映了回歸常識,與對共同利益的承諾。」

在特朗普政府時期,通貨監管局容許Payday發薪日短期借貸利息高於州所允許的利率,令債主可以避開高利貸的法律管制。

此外,特朗普政府也放寬油氣鑽探所產生的甲烷氣體排放,此舉被認為會影響氣候變化。

至於平等就業機會委員會現行的仲裁程序,拜登政府就認為會令那些針對非法歧視投訴的人面臨報復的風險,因為現行法規容許僱主更容易要求委員會提供投訴人的身份資料。

國會兩院是根據國會檢討法而通過3項法案,推翻上述的法規。

