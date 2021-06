【KTSF 張麗月報導】

美國西北部及加拿大西岸熱浪持續,多處打破高溫紀錄,部分地方氣溫高達攝氏49度,天氣這麼熱,與「熱蓋現象」有關。

受熱浪侵襲的美國西北部,華盛頓州西雅圖週一錄得高達華氏107度,是2009年來最高溫度,學校和商店關門,當局出動水車灑水降溫,避免地面裂開。

西雅圖在6月一般只有華氏70幾度(攝氏20多度),約一半家庭都無安裝冷氣,不少人到海邊和水池消暑。

有衛生官員表示,可能給當地醫療系統帶來不少壓力。

摩特諾瑪縣衛生官員Jennifer Vines博士說:「高溫會導致多種醫療問題,回顧過去,並和每年這個時候的預期相比,是否相差了很多。」

以經常下雨見稱,但已連日打破高溫紀錄的還有鄰近的俄勒岡州,首府塞勒姆週一錄到華氏117,創下一百年來最高溫,最大城市波特蘭同樣破紀錄,達華氏115.8度高溫,當地的氣候專家表示擔憂。

波特蘭州立大學氣候科學實驗室主任Paul Loikith說:「這遠遠超過了任何過去經歷過的最高溫,和計劃中可能的範圍,毫無疑問它給自然和人類都帶來了壓力。」

加拿大溫哥華高溫紀錄一破再破,200公里外的城鎮利頓錄得華氏118度,創下80年來最高溫度紀錄,全個卑詩省學校週一停課,有民眾形容儼如身處沙漠,晚上氣溫無下降,逼不得已要到地庫有冷氣的車上睡覺,甚至去酒店暫避。

世界氣象組織表示,這股橫跨美國及加拿大西岸的熱浪,是源於一道大範圍高壓脊覆蓋全美國西北和加拿大西岸,形成「壓力鍋現象」。

世界氣象組織(WMO)發言人Clare Nullis說:「這股熱浪是因大氣阻塞引起,非常高的溫度集中在一個特定的區域,以往通常有噴射氣流出現,高速移動的風帶可以推動這種天氣系統,但這次卻沒有發生,所以這就產生了壓力鍋效應,造成非常高的熱量。」

科學家認為,這種極端天氣與氣候變化及海洋溫度上升有關,氣象局部門預計,炎熱天氣可能持續到週末,呼籲民眾注意可能中暑。

世界氣象組織還表示,此次熱浪的範圍相當大。

Nullis說:「不僅限於北美,北半球的其他地區也經歷了異常炎熱的天氣,阿拉伯半島、東歐、伊朗和印度大陸西北部、俄羅斯西部也經歷了異常高溫。」

