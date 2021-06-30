【KTSF 張麗月報導】

美國西北部及加拿大西岸熱浪持續，多處打破高溫紀錄，部分地方氣溫高達攝氏49度，天氣這麼熱，與「熱蓋現象」有關。

受熱浪侵襲的美國西北部，華盛頓州西雅圖週一錄得高達華氏107度，是2009年來最高溫度，學校和商店關門，當局出動水車灑水降溫，避免地面裂開。

西雅圖在6月一般只有華氏70幾度（攝氏20多度），約一半家庭都無安裝冷氣，不少人到海邊和水池消暑。

有衛生官員表示，可能給當地醫療系統帶來不少壓力。

摩特諾瑪縣衛生官員Jennifer Vines博士說：「高溫會導致多種醫療問題，回顧過去，並和每年這個時候的預期相比，是否相差了很多。」

以經常下雨見稱，但已連日打破高溫紀錄的還有鄰近的俄勒岡州，首府塞勒姆週一錄到華氏117，創下一百年來最高溫，最大城市波特蘭同樣破紀錄，達華氏115.8度高溫，當地的氣候專家表示擔憂。

波特蘭州立大學氣候科學實驗室主任Paul Loikith說：「這遠遠超過了任何過去經歷過的最高溫，和計劃中可能的範圍，毫無疑問它給自然和人類都帶來了壓力。」

加拿大溫哥華高溫紀錄一破再破，200公里外的城鎮利頓錄得華氏118度，創下80年來最高溫度紀錄，全個卑詩省學校週一停課，有民眾形容儼如身處沙漠，晚上氣溫無下降，逼不得已要到地庫有冷氣的車上睡覺，甚至去酒店暫避。

世界氣象組織表示，這股橫跨美國及加拿大西岸的熱浪，是源於一道大範圍高壓脊覆蓋全美國西北和加拿大西岸，形成「壓力鍋現象」。

世界氣象組織（WMO）發言人Clare Nullis說：「這股熱浪是因大氣阻塞引起，非常高的溫度集中在一個特定的區域，以往通常有噴射氣流出現，高速移動的風帶可以推動這種天氣系統，但這次卻沒有發生，所以這就產生了壓力鍋效應，造成非常高的熱量。」

科學家認為，這種極端天氣與氣候變化及海洋溫度上升有關，氣象局部門預計，炎熱天氣可能持續到週末，呼籲民眾注意可能中暑。

世界氣象組織還表示，此次熱浪的範圍相當大。

Nullis說：「不僅限於北美，北半球的其他地區也經歷了異常炎熱的天氣，阿拉伯半島、東歐、伊朗和印度大陸西北部、俄羅斯西部也經歷了異常高溫。」

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