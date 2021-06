【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)警局公佈新一年的財政預算報告,指去年警局亞裔警員的數目佔了所有警員近三成,遠高於其他族裔,是歷來最多亞裔警員受聘。

警局局長Bill Scott承諾會增加警員的種族多元化,反映多元族裔社區的需要。

他又表示,警員使用武力的次數去年都下降至1,591宗,低過過去5年。

不過報告又指,舊金山的槍擊案則是過去5年來最高,今年發生了103宗槍擊案,比去年同期大增168%。

警局請求市參議會撥款510萬增聘100名警員,720萬元超時工資,300萬元支付警車翻新費等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。