【KTSF】

建議將持有或分享某些迷幻藥合法化的SB519法案,周二在加州眾議院的公共安全委員會過關。

委員會周二以5票對3票過關,州參議員威善高提出的SB519法案,建議將持有或分享某些迷幻藥合法化,但是售賣這些藥物仍然屬於違法。

法案也建議,州公共衛生局成立專責小組,提出對迷幻藥物有關的管制,州參議院6月初以21比16票通過該法案,目前有待州眾議院全院表決。

