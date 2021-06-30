南灣男子懷疑涉及2013年校園強姦案被捕

【KTSF 江良慧報導】

賓夕凡尼亞州有關當局周二向一名南灣Saratoga的居民發出拘捕令，懷疑他與一宗在2013年在當地一間大學校園發生的強姦案有關。

警方表示，他們要找的人是28歲的Saratoga居民Ian Cleary，不過仍未知道他的下落。

警方指控Cleary在2013年12月，在賓夕凡尼亞州Gettysburg大學一個派對後，跟蹤18歲一年級女生Shanon Keeler到宿舍，然後強姦對方，事後他道歉然後逃走，而Keeler隨即發短信給校園內的朋友，OMG請你救我。

Keeler之後報警，並到當地醫院，由醫護人員替她檢查並取證，但到Keeler 3年後畢業時，仍然沒有人被補，當局當時對Keeler說，當受害人喝了酒，他麼很難提出起訴，當局後來更連她在醫院的取證也遺失了。

不過Keeler在去年再聯絡警方，原因是她收到相信是來自Cleary社交網帳號的短信，承認是他強姦了Keeler，說自己不會再對其他人這樣做。

警方憑著相同的手機號碼，相信賬號屬於Cleary所有，並正式向法庭申請拘捕令。

美聯社記者曾致電相信是Cleary的電話，但沒人接聽，也在他父親的電話留言，不過也是沒有收到回覆。

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