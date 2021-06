南灣男子懷疑涉及2013年校園強姦案被捕

【KTSF 江良慧報導】

賓夕凡尼亞州有關當局周二向一名南灣Saratoga的居民發出拘捕令,懷疑他與一宗在2013年在當地一間大學校園發生的強姦案有關。

警方表示,他們要找的人是28歲的Saratoga居民Ian Cleary,不過仍未知道他的下落。

警方指控Cleary在2013年12月,在賓夕凡尼亞州Gettysburg大學一個派對後,跟蹤18歲一年級女生Shanon Keeler到宿舍,然後強姦對方,事後他道歉然後逃走,而Keeler隨即發短信給校園內的朋友,OMG請你救我。

Keeler之後報警,並到當地醫院,由醫護人員替她檢查並取證,但到Keeler 3年後畢業時,仍然沒有人被補,當局當時對Keeler說,當受害人喝了酒,他麼很難提出起訴,當局後來更連她在醫院的取證也遺失了。

不過Keeler在去年再聯絡警方,原因是她收到相信是來自Cleary社交網帳號的短信,承認是他強姦了Keeler,說自己不會再對其他人這樣做。

警方憑著相同的手機號碼,相信賬號屬於Cleary所有,並正式向法庭申請拘捕令。

美聯社記者曾致電相信是Cleary的電話,但沒人接聽,也在他父親的電話留言,不過也是沒有收到回覆。

