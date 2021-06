【KTSF】

中半島San Mateo縣兩名男子,因為涉嫌製造和售賣爆炸物品而被警方逮捕。

警方是在6月開始調查,發現兩名男子,Burlingame居民Raymond Chan,和Daly City居民Jeffrey Bernaldez,涉嫌製造所涉及的煙花。

警方在6月25日執行搜查令時,在Millbrae和Burlingame的兩個地點搜獲15磅的非法炸藥,和懷疑是甲基苯丙胺的藥品。

警方提醒民眾,San Mateo縣多數地方放煙花屬於犯法,違規者可以每人被罰一千元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。