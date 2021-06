北加Shasta Trinity國家森林正燃燒Lava山火

【KTSF 江良慧報導】

北加州Shasta Trinity國家森林正在焚燒的Lava山火一夜之間爆發,火場從原來的1,446畝,迅速爆發至13,300畝,而且更引發火龍捲。

北加州Siskyou縣的Lava山火,經過周一晚的強風後迅速蔓延,當局已經向一萬人發出強制疏散令,大火的高溫也引發火龍捲,就是當煙霧、大火和沙塵糾集在一起,形成旋轉渦流,當中有火焰。

火場位於Shasta Trinity國家森林,當地分區附近幾棟建築物已經被燒毀,上星期五閃電引發四場山火,Lava山火是唯一未救熄,大火目前已經燒毀13,000畝林木,火勢只有兩成受控,附近有部分社區受威脅。

另外,一個男人因為在疏散區一個大麻種植場附近用槍指向警員,最終被警察開槍殺死。

