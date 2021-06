南加亞裔商場劫案 匪徒強搶女顧客手袋（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

南加州很多華人聚居的San Gabriel,一個以亞裔為主的商場日前發生劫案,匪徒在超市內強行搶手袋,逃走時更再搶劫另一人。

案發在當地的全統廣場,在上星期六晚,在人流很多的超市內,匪徒公然在收銀處強行搶奪受害人的斜孭袋,並把她拖行在地上。

案發在當地的大華99超市,慢鏡看畫面,可以看到右上角另外兩人正向大門逃跑,因為他們看到主要疑犯搶手袋。

一名不願意露面的男人目擊搶劫整個過程,他說:「那個女人這裡受傷,擦傷,我看到有少許流血,周圍有這麼多人,所有閉路電視在錄影。」

事件仍未結束,因為疑犯出到停車場後,再搶劫另一個女人。

目擊者說:「他們返回車上前,也搶劫另一女人。」

該名女人正和女兒一起購物,目擊者說:「那個少女很驚慌。」

San Gabriel警方表示,兩名受害人都是40來歲的亞裔女性,而疑犯則是20多歲,相信案件屬個別事件。

不過接受採訪的人都表示,相信匪徒選這個商場,因為大部分商戶和顧客都是亞裔,而他們的目標,則是帶名牌手袋的女顧客,他說匪徒落手前,在超市內通道上上落落,觀察環境。

目擊者說:「他們在四處遊蕩,(像在找尋下手對象?)對。」

他表示,當地亞裔社區對這些暴力罪案感到很驚訝,他呼籲大家,如果看到可疑的人或事,就要出聲讓其他人提高警惕。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。