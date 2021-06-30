南加亞裔商場劫案 匪徒強搶女顧客手袋（視頻）





【KTSF 江良慧報導】

南加州很多華人聚居的San Gabriel，一個以亞裔為主的商場日前發生劫案，匪徒在超市內強行搶手袋，逃走時更再搶劫另一人。

案發在當地的全統廣場，在上星期六晚，在人流很多的超市內，匪徒公然在收銀處強行搶奪受害人的斜孭袋，並把她拖行在地上。

案發在當地的大華99超市，慢鏡看畫面，可以看到右上角另外兩人正向大門逃跑，因為他們看到主要疑犯搶手袋。

一名不願意露面的男人目擊搶劫整個過程，他說：「那個女人這裡受傷，擦傷，我看到有少許流血，周圍有這麼多人，所有閉路電視在錄影。」

事件仍未結束，因為疑犯出到停車場後，再搶劫另一個女人。

目擊者說：「他們返回車上前，也搶劫另一女人。」

該名女人正和女兒一起購物，目擊者說：「那個少女很驚慌。」

San Gabriel警方表示，兩名受害人都是40來歲的亞裔女性，而疑犯則是20多歲，相信案件屬個別事件。

不過接受採訪的人都表示，相信匪徒選這個商場，因為大部分商戶和顧客都是亞裔，而他們的目標，則是帶名牌手袋的女顧客，他說匪徒落手前，在超市內通道上上落落，觀察環境。

目擊者說：「他們在四處遊蕩，（像在找尋下手對象？）對。」

他表示，當地亞裔社區對這些暴力罪案感到很驚訝，他呼籲大家，如果看到可疑的人或事，就要出聲讓其他人提高警惕。

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