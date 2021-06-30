佛州公寓倒塌前數周 大廈董事會主席已知結構明顯惡化

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈倒塌發生6天後，死亡人數增加到12人，仍然有150人下落不明，救援人員繼續在瓦礫中搜救，有消息透露，在悲劇發生前幾個星期，大廈董事會主席在信中暗示，工程顧問工公司在2018年檢查後，證實樓宇結構性問題明顯轉趨惡化，部份大廈東主更不願意支付起碼過千萬元的維修費。

根據媒體報導，Surfside公寓大廈董事會主席Jean Wodnicki，在大廈倒塌前幾個星期，即是在4月9日的信中透露，工程顧問公司在2018年檢查過樓宇之後，證實由於混凝土變差，令到大廈結構明顯轉趨惡化，對於是否修補樓宇問題也持續爭論，有部份公寓大廈的東主更不願意支付起碼1,550萬元的維修費用。

她又說，自這份顧問報告發表之後，維修的成本不斷飆升。

雖然這份報告指結構出問題，但真正令大廈倒塌的原因，仍然有待深入調查。

另外，經過6天後，Surfside的天氣變差，有雷暴，倒塌大廈有部份殘餘雜物繼續在半夜跌下來，加上乍晴乍雨的天氣，雖然面對危險，但救援人員不放棄，繼續在瓦礫中搜救。

目前每天在Surfside事故現場的搜救人員，主要是來自邁亞米Dade縣的救火隊，這些隊伍經驗豐富，曾經在911發生時前往紐約世貿中心搶救，以及幫助海地、墨西哥和菲律賓的地震救災工作。

除了本地之外，來自墨西哥和以色列的搶救隊伍也加入，共有超過400名搜救人員在現場，他們12小時一班，輪流每隔45分鐘在瓦礫中換班。

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