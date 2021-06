佛州公寓倒塌前數周 大廈董事會主席已知結構明顯惡化

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州Surfside公寓大廈倒塌發生6天後,死亡人數增加到12人,仍然有150人下落不明,救援人員繼續在瓦礫中搜救,有消息透露,在悲劇發生前幾個星期,大廈董事會主席在信中暗示,工程顧問工公司在2018年檢查後,證實樓宇結構性問題明顯轉趨惡化,部份大廈東主更不願意支付起碼過千萬元的維修費。

根據媒體報導,Surfside公寓大廈董事會主席Jean Wodnicki,在大廈倒塌前幾個星期,即是在4月9日的信中透露,工程顧問公司在2018年檢查過樓宇之後,證實由於混凝土變差,令到大廈結構明顯轉趨惡化,對於是否修補樓宇問題也持續爭論,有部份公寓大廈的東主更不願意支付起碼1,550萬元的維修費用。

她又說,自這份顧問報告發表之後,維修的成本不斷飆升。

雖然這份報告指結構出問題,但真正令大廈倒塌的原因,仍然有待深入調查。

另外,經過6天後,Surfside的天氣變差,有雷暴,倒塌大廈有部份殘餘雜物繼續在半夜跌下來,加上乍晴乍雨的天氣,雖然面對危險,但救援人員不放棄,繼續在瓦礫中搜救。

目前每天在Surfside事故現場的搜救人員,主要是來自邁亞米Dade縣的救火隊,這些隊伍經驗豐富,曾經在911發生時前往紐約世貿中心搶救,以及幫助海地、墨西哥和菲律賓的地震救災工作。

除了本地之外,來自墨西哥和以色列的搶救隊伍也加入,共有超過400名搜救人員在現場,他們12小時一班,輪流每隔45分鐘在瓦礫中換班。

