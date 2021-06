屋主方李邦琴帶大家看摩登原始屋的最新樣貌（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前為您報導,位於中半島280公路旁的摩登原始屋,有關後院園藝造景的訴訟,以庭外和解落幕,而和解之後房屋的最新樣貌究竟如何?

摩登原始屋的案子在和解之後,後院唯一的更動,就是興建一個通往山下的小路,做為消防和逃生使用,不過屋內的設計,就和過去媒體所公開過的有很大的不同,首先是這個呼應加州以淘金起家的主題,打造了一個全新的金礦礦坑。

屋主方李邦琴說:「我自從參加了摩登原始人這個大家族以後,我覺得摩登原始人大家族,你不能永久停留在石器時代啊,你要與時俱進,跟著時代走,這才是家族的興旺嘛,所以我就把這個家族帶到加州來,加州最著名的就是加州開金礦。」

這個金礦有很多巧思,除了摩登原始人的元素,像是屋頂上的這些人物,以及礦坑內的雕像,還特別加入了49ers淘金者,紀念當年淘金的年代,屋主方李邦琴屬豬,設計還加入了自己的元素。

方李邦琴說:「你看這個小豬還有鑰匙,她回家了,小豬的鑰匙。」

礦坑裡還有一隻蝴蝶,也是屋主的創意。

方李邦琴說:「我特別喜歡這個,不是有一首歌嗎?朋友你從何處,從哪裡來?好像一個蝴蝶飛到我的窗口,我就覺得當你回家的時候,有蝴蝶在等妳,心情多麼愉快。」

一入門的客廳展示著摩登原始屋最初的照片,這個造型源自1960年代,美國知名的卡通片摩登原始人(The Flintstones),故事背景發生在一個混合了1960年代美式生活的石器時代,兩個男主角工作和生活的故事。

屋主方李邦琴在2017年買下後,打造成她專屬的童話世界,現在這間卡通造型房子,已經成為很多訪客打卡拍照的景點,進入摩登原始屋,就是一個充滿童趣的旅程,很難想像今年86歲的方太,心中還住著一個小女孩,而這裡就是她實現童年的地方。

方李邦琴說:「我沒有童年,因為我小的時候就是日本抗戰,日本抗戰了就是逃難,你逃難那個情況就好像,你現在看中東那些逃難情形,是一個樣子的,能夠把我的童年幻想,童年得不到的東西,我在這裡面能夠把它慢慢的實現。」

客廳最近還增加了這兩隻魚,主題是相濡以沫,除了象徵夫妻之情,也有擴大的意義。

方李邦琴說:「如果你把它可以擴展出來,也就是我們對別人需要幫助的時候,你還有空氣,你就給別人一個空氣,大家能夠和諧共存在一起,那麼我在想,中美的關係何嘗不是如此,如果我們良性的競爭,我覺得是對人類、對宇宙、對世界都是最大的幫助。」

方太說,目前房子改造尚未完成,她希望用西方藝術眼光,呈現東方的哲學,納入金木水火土五種元素,金指的是已經完成的金礦,木代表著戶外的樹木,水就是這個相濡以沫的設計,土指的就是房子土地本身,現在就差一個火。

她打算在這個原本要改造成星空的房間,創作出浴火重生的鳳凰,正在尋找鳳凰圖案的靈感,也呼籲外界提供她點子。

