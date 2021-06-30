屋主方李邦琴帶大家看摩登原始屋的最新樣貌（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

本台日前為您報導，位於中半島280公路旁的摩登原始屋，有關後院園藝造景的訴訟，以庭外和解落幕，而和解之後房屋的最新樣貌究竟如何？

摩登原始屋的案子在和解之後，後院唯一的更動，就是興建一個通往山下的小路，做為消防和逃生使用，不過屋內的設計，就和過去媒體所公開過的有很大的不同，首先是這個呼應加州以淘金起家的主題，打造了一個全新的金礦礦坑。

屋主方李邦琴說：「我自從參加了摩登原始人這個大家族以後，我覺得摩登原始人大家族，你不能永久停留在石器時代啊，你要與時俱進，跟著時代走，這才是家族的興旺嘛，所以我就把這個家族帶到加州來，加州最著名的就是加州開金礦。」

這個金礦有很多巧思，除了摩登原始人的元素，像是屋頂上的這些人物，以及礦坑內的雕像，還特別加入了49ers淘金者，紀念當年淘金的年代，屋主方李邦琴屬豬，設計還加入了自己的元素。

方李邦琴說：「你看這個小豬還有鑰匙，她回家了，小豬的鑰匙。」

礦坑裡還有一隻蝴蝶，也是屋主的創意。

方李邦琴說：「我特別喜歡這個，不是有一首歌嗎？朋友你從何處，從哪裡來？好像一個蝴蝶飛到我的窗口，我就覺得當你回家的時候，有蝴蝶在等妳，心情多麼愉快。」

一入門的客廳展示著摩登原始屋最初的照片，這個造型源自1960年代，美國知名的卡通片摩登原始人（The Flintstones），故事背景發生在一個混合了1960年代美式生活的石器時代，兩個男主角工作和生活的故事。

屋主方李邦琴在2017年買下後，打造成她專屬的童話世界，現在這間卡通造型房子，已經成為很多訪客打卡拍照的景點，進入摩登原始屋，就是一個充滿童趣的旅程，很難想像今年86歲的方太，心中還住著一個小女孩，而這裡就是她實現童年的地方。

方李邦琴說：「我沒有童年，因為我小的時候就是日本抗戰，日本抗戰了就是逃難，你逃難那個情況就好像，你現在看中東那些逃難情形，是一個樣子的，能夠把我的童年幻想，童年得不到的東西，我在這裡面能夠把它慢慢的實現。」

客廳最近還增加了這兩隻魚，主題是相濡以沫，除了象徵夫妻之情，也有擴大的意義。

方李邦琴說：「如果你把它可以擴展出來，也就是我們對別人需要幫助的時候，你還有空氣，你就給別人一個空氣，大家能夠和諧共存在一起，那麼我在想，中美的關係何嘗不是如此，如果我們良性的競爭，我覺得是對人類、對宇宙、對世界都是最大的幫助。」

方太說，目前房子改造尚未完成，她希望用西方藝術眼光，呈現東方的哲學，納入金木水火土五種元素，金指的是已經完成的金礦，木代表著戶外的樹木，水就是這個相濡以沫的設計，土指的就是房子土地本身，現在就差一個火。

她打算在這個原本要改造成星空的房間，創作出浴火重生的鳳凰，正在尋找鳳凰圖案的靈感，也呼籲外界提供她點子。

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