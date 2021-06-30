「活得更健康」專題：孩童近視問題（上集）





【KTSF 梁秋玉報導】

近視問題在美國日趨嚴重，尤其近視的孩童就有約1千萬，在一連兩集的「活得更健康」專題，跟大家講講孩童近視問題，以及治療和預防方法。

眼科醫生陳綺卿（Selena Chan）正在為6歲的孫家欣查驗眼睛，孫家欣的媽媽說，女兒這麼小，近視已有200度。

蔡太太說：「她近視的時候看東西就很近，或者太遠看不清楚，所以我們這裡看眼睛，發現他的近視很嚴重。」

陳醫生說：「近視看遠處就看不清楚，對小孩的自信心有時會有影響，而且長遠來講，對眼的健康也有影響，有些小孩或大人近視，就會眼膜脫落，而且白內障，青光眼的風險大好多。」

陳綺卿醫生還說，如果孩童近視，不僅會影響他們做功課，甚至一些戶外活動，例如踢球也會受到影響。

陳醫生定期為舊金山聯合校區的學生做視力檢查，她說，舊金山有超過17萬3千孩童都有近視，估計到2030年，近視孩童會超過22萬，而全美來講，目前近視孩童有大約一千萬，預計到2050年會升至3千萬，而且孩童近視的年齡也日趨低齡化。

陳醫生說：「有些3歲、4歲就開始近視，現在美國有一個研究出來，在中國，在疫情時期，6至8歲的小朋友的近視率增長了三倍。」

近視分為遺傳和後天兩種，研究數據顯示，遺傳近視僅佔三成，而後天形成的卻佔七成。

陳醫生說：「後天性是因為小朋友看手機，對著螢幕，不經常出去課外活動，尤其是新冠肺炎疫情時期，小朋友整天都不出去課外活動，看近處多，所以近視就加深。」

陳醫生說，近視除了看東西不清楚，眼睛還會變長，尤其是600度以上，就屬於深度近視，眼睛的長度也將達到或超過26.5毫米，隨著年紀增長，會增加眼科疾病的風險，因此醫生提醒，從小預防或透過治療延緩近視十分重要。

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