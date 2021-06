「活得更健康」專題：孩童近視問題（上集）

【KTSF 梁秋玉報導】

近視問題在美國日趨嚴重,尤其近視的孩童就有約1千萬,在一連兩集的「活得更健康」專題,跟大家講講孩童近視問題,以及治療和預防方法。

眼科醫生陳綺卿(Selena Chan)正在為6歲的孫家欣查驗眼睛,孫家欣的媽媽說,女兒這麼小,近視已有200度。

蔡太太說:「她近視的時候看東西就很近,或者太遠看不清楚,所以我們這裡看眼睛,發現他的近視很嚴重。」

陳醫生說:「近視看遠處就看不清楚,對小孩的自信心有時會有影響,而且長遠來講,對眼的健康也有影響,有些小孩或大人近視,就會眼膜脫落,而且白內障,青光眼的風險大好多。」

陳綺卿醫生還說,如果孩童近視,不僅會影響他們做功課,甚至一些戶外活動,例如踢球也會受到影響。

陳醫生定期為舊金山聯合校區的學生做視力檢查,她說,舊金山有超過17萬3千孩童都有近視,估計到2030年,近視孩童會超過22萬,而全美來講,目前近視孩童有大約一千萬,預計到2050年會升至3千萬,而且孩童近視的年齡也日趨低齡化。

陳醫生說:「有些3歲、4歲就開始近視,現在美國有一個研究出來,在中國,在疫情時期,6至8歲的小朋友的近視率增長了三倍。」

近視分為遺傳和後天兩種,研究數據顯示,遺傳近視僅佔三成,而後天形成的卻佔七成。

陳醫生說:「後天性是因為小朋友看手機,對著螢幕,不經常出去課外活動,尤其是新冠肺炎疫情時期,小朋友整天都不出去課外活動,看近處多,所以近視就加深。」

陳醫生說,近視除了看東西不清楚,眼睛還會變長,尤其是600度以上,就屬於深度近視,眼睛的長度也將達到或超過26.5毫米,隨著年紀增長,會增加眼科疾病的風險,因此醫生提醒,從小預防或透過治療延緩近視十分重要。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。