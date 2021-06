【KTSF】

針對近期有不少乘客在機上發難生事滋擾機組人員或者乘客,聯邦航管局(FAA)周二發推文,表明不會容忍這類行為。

FAA周二發推文上載照片,說你可以花35,000元買一輛新貨車,但因為你揮拳打空服員,所以你要用來交罰款,說的就是生事的乘客會被罰的金額。

FAA從年初訂立了對這些行為零容忍措施後,收到超過3,200個有關報告,大部分都是有關違反口罩令引發的衝突。

FAA至今在超過490宗個案發現有可能違例的情況,並且已經開始就其中61宗採取行動。

而聯合航空(United Airlines)就表示,有大約1000名乘客因為違反聯邦口罩令而被禁飛。

