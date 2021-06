研究發現某些新型肺炎疫苗或許可提供長期保護（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

有研究發現,某些新型肺炎疫苗或許可以提供長期保護,而不需年年都打加強針。

新型肺炎會否好像流感般,每年都要打疫苗?有研究人員指未必,因為部分新型肺炎疫苗,或許可提供長期保護,不像流感針般要年年都打一針。

St. Louis華盛頓大學的研究人員發現,有證據顯示,使用mRNA信使核糖核酸技術的新型肺炎疫苗,刺激人體內強力,和潛在長期的免疫反應,目前使用的Pfizer和Moderna疫苗,都使用mRNA技術。

今年4月,Pfizer和Moderna都指,疫苗可提供最少6個月的保護力,兩間公司都是追蹤接種者打齊針後多少人仍染疫。

華盛頓大學的研究團隊去年12月,當Pfizer疫苗獲批緊急使用時,便開始研究已接種完整疫苗的人士體內如何產生免疫反應。

研究人員抽取14名接種者腋下淋巴結細胞進行研究,發現在接種首劑Pfizer疫苗三週後,全部人的淋巴結都形成了生發中心(Germinal center),內裡稱為記憶B細胞的免疫細胞,產生針對新型冠狀病毒棘突蛋白的抗體。

打了第二針後,免疫反應加強和維持在高水平,即使在打第一針後15個星期,即近4個月後,10人中有8人仍然檢測到含有B細胞的生發中心。

研究人員指,淋巴結生發中心是免疫細胞的訓練場,也是B細胞繁殖的區域,生發中心是免疫系統提供保護力的關鍵,生發中心存在越久,免疫保護可維持得越久,理論上B細胞會持續多年提供保護,免受新型冠狀病毒的攻擊,而不需打加強針。

研究人員又發現,曾經染疫並痊癒的人士,在接種首劑Pfizer疫苗後,體內的抗體水平飇升比從未染疫的人更高。

這項研究週一在自然期刊發表。

