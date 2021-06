加州議會通過總值2,626億財政預算案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州議會周一通過總值2,626億的財政預算案,州長紐森預料將在未來兩天內簽署。

週四開始的新財政年度預算,是由州長紐森和議會兩院領袖制定,因此紐森預料會簽署。

預算中將有81億用在rebate退稅項目,給予報稅人的數額多少,將取決於個人收入、家中的孩童和報稅方法。

家中有小孩的加州居民,要是年收入在3萬以下,將會獲得500元的rebate退稅,要是加上今年已經得到的600元,總數將是1,100元,年收入在3萬到7萬5的居民,如無孩子將可獲得600元的退稅,要是有孩子的話,會獲得1,100元退稅。

而要是使用個人報稅號碼ITIN報稅的居民,也就是多數移民甚至是無證移民,可獲得1,000元退稅。

在幼稚園教育方面,州府的兩年免費幼稚園項目將會獲得每年27億的撥款,並會把這項教育服務擴展到包括所有4歲孩童。

州府也會提高Cal Grant助學金撥款,也會提高對柏克萊加大、洛杉磯加大和聖地牙哥加大這三間大學的撥款,讓他們能夠錄取更多加州學生。

所有公立學校的學生,也將能夠獲得免費的早餐和午餐。

在無家可歸項目方面,州府計劃在未來兩年撥款120億,當中包括10億給地方政府。

在健保項目上,50歲以上的低收入無證移民將能夠獲得州府醫療保險Medicaid。

