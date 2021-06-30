加州最新海灘成績表出爐 灣區海灘是否合格（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

夏天是到海灘遊玩的季節，加州一個非牟利組織公佈最新的海灘成績表，灣區哪些海灘成績優異？又有哪些海灘的表現不合格？

非牟利環保組織Heal the Bay公佈2020至2021年度加州海灘成績報告，根據各地方政府對於海灘水質所做的檢驗報告，對州內500個海灘評分．

其中35個海灘成績優異，灣區Alameda縣位於Sunset路的Crown Beach、舊金山（三藩市）Lincoln Way對開的Ocean Beach，和舊金山Sea Cliff Ave的China Beach榜上有名。

而成績優異的海灘之中，以南加州海灘居多，其中橙縣有十個海灘名列優異名單，洛杉磯、Ventura縣也表現出色。

至於成績不合格的十個海灘之中，有一半在灣區，San Mateo縣Foster City的Erckenbrack Park、Gull Park和Marlin Park都拿到F的不合格成績，原因是附近都市的排污影響海水水質。

舊金山Candlestick Point海灘的成績也不合格，原因是這一帶海水流動不大，影響水質。

Santa Cruz縣的Capitola海灘因為細菌污染問題，也得到不合格的成績。

如果大家想查詢州內海灘成績報告詳情，可瀏覽：

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