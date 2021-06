美國4千多人接種疫苗後需要住院或不治死亡

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)周一公佈,計至6月21日,美國有4,115人在接種疫苗後,需要住院或不治死亡的個案,這些個案是否都是同新型肺炎有關?

在這4千多個針後住院或死亡個案中,CDC說有26%住院的人沒有症狀,或同新型肺炎無關,而750宗死亡個案中,有近兩成人沒有症狀,或與新型肺炎無關。

數據也顯示,幾乎一半的針後突破性感染個案涉及女性,年齡方面就是有76%個案,即是3千多宗屬於65歲或以上。

美國至今有1.5億人打齊針,衛生官員一直都強調,沒有疫苗是百分百的預防率,總會有很小比例的針後感染,而患者可能需要住院甚至不治。

此外,CDC相信目前已知的數字,並未真正反映真實的案例數目,因為是「被動式」,與志願式的通報。

但數據也顯示,發生稱為「突破式個案」的針後感染,所表現的模式未有超出預期。

CDC提醒大家,12歲或以上的人應盡早去打針,因為在美國的新型肺炎死亡案例,幾乎都發生在未打針的人身上。

美聯社最近分析,5月份的政府數據,發現針後感染率只有0.1%,換成實際的數字是,全國85萬3千多宗住院個案中,有1200宗屬於“突破式個案”。

此外,美聯社的分析也指出,在5月份的新型肺炎死亡病例中,打齊針的人佔0.8%,即是說18,000個案中,有150例。

CDC強調,現階段因為有疫苗,成年人完全可以避免死於新型肺炎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。