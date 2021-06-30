美國4千多人接種疫苗後需要住院或不治死亡

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心（CDC）周一公佈，計至6月21日，美國有4,115人在接種疫苗後，需要住院或不治死亡的個案，這些個案是否都是同新型肺炎有關？

在這4千多個針後住院或死亡個案中，CDC說有26%住院的人沒有症狀，或同新型肺炎無關，而750宗死亡個案中，有近兩成人沒有症狀，或與新型肺炎無關。

數據也顯示，幾乎一半的針後突破性感染個案涉及女性，年齡方面就是有76%個案，即是3千多宗屬於65歲或以上。

美國至今有1.5億人打齊針，衛生官員一直都強調，沒有疫苗是百分百的預防率，總會有很小比例的針後感染，而患者可能需要住院甚至不治。

此外，CDC相信目前已知的數字，並未真正反映真實的案例數目，因為是「被動式」，與志願式的通報。

但數據也顯示，發生稱為「突破式個案」的針後感染，所表現的模式未有超出預期。

CDC提醒大家，12歲或以上的人應盡早去打針，因為在美國的新型肺炎死亡案例，幾乎都發生在未打針的人身上。

美聯社最近分析，5月份的政府數據，發現針後感染率只有0.1%，換成實際的數字是，全國85萬3千多宗住院個案中，有1200宗屬於“突破式個案”。

此外，美聯社的分析也指出，在5月份的新型肺炎死亡病例中，打齊針的人佔0.8%，即是說18,000個案中，有150例。

CDC強調，現階段因為有疫苗，成年人完全可以避免死於新型肺炎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。