喜劇演員Bill Cosby獲賓州高院推翻性侵裁決

【KTSF 江良慧報導】

著名喜劇演員Bill Cosby,2018年被裁定性侵罪名成立,被判入獄3至10年,不過法庭周三指,Cosby與一名前任檢控官有協議,令他根本不能被控,法庭以此為理由,推翻定罪裁決,並即時釋放Cosby。

Cosby已經在費城附近的州監獄服刑兩年多,他曾誓言,寧願把全部10年刑期完成,都不會就他與指控他的Andrea Constand 2004年所發生的事表示悔意。

Cosby在2015年底,即12年訴訟時效屆滿前幾天被起訴,他曾經就Constand的民事訴訟作證,而檢控官就是憑著Cosby對自己不利的證供向他提出起訴。

賓夕凡尼亞最高法院法官表示,Cosby在民事訴訟作證前,曾得到時任檢控官承諾不會起訴他,所以負責本案,並決定拘捕Cosby的地檢官Kevin Steele,有義務遵守前任檢控官所作出的承諾,不過有關承諾並沒有書面記錄。

法官周三除了推翻原有裁決,更表明日後不能再對他提出起訴。

現年83歲的Cosby,曾經是深得觀眾喜愛,被譽為是美國的爸爸,他被裁定在自己的豪宅內向Constand落藥並性侵她,罪名成立,是Metoo運動首個被定罪的名人。

Cosby獲釋後,多名曾指控他性侵的女性都對裁決表示憤怒,又擔心會影響其他遭性侵的女性,令她們不願意站出來發聲。

版權所有,不得轉載。