喜劇演員Bill Cosby獲賓州高院推翻性侵裁決

【KTSF 江良慧報導】

著名喜劇演員Bill Cosby，2018年被裁定性侵罪名成立，被判入獄3至10年，不過法庭周三指，Cosby與一名前任檢控官有協議，令他根本不能被控，法庭以此為理由，推翻定罪裁決，並即時釋放Cosby。

Cosby已經在費城附近的州監獄服刑兩年多，他曾誓言，寧願把全部10年刑期完成，都不會就他與指控他的Andrea Constand 2004年所發生的事表示悔意。

Cosby在2015年底，即12年訴訟時效屆滿前幾天被起訴，他曾經就Constand的民事訴訟作證，而檢控官就是憑著Cosby對自己不利的證供向他提出起訴。

賓夕凡尼亞最高法院法官表示，Cosby在民事訴訟作證前，曾得到時任檢控官承諾不會起訴他，所以負責本案，並決定拘捕Cosby的地檢官Kevin Steele，有義務遵守前任檢控官所作出的承諾，不過有關承諾並沒有書面記錄。

法官周三除了推翻原有裁決，更表明日後不能再對他提出起訴。

現年83歲的Cosby，曾經是深得觀眾喜愛，被譽為是美國的爸爸，他被裁定在自己的豪宅內向Constand落藥並性侵她，罪名成立，是Metoo運動首個被定罪的名人。

Cosby獲釋後，多名曾指控他性侵的女性都對裁決表示憤怒，又擔心會影響其他遭性侵的女性，令她們不願意站出來發聲。

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