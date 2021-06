奧克蘭社區人士呼籲縣議會把槍械暴力定為公共健康緊急狀況（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)的非洲裔和拉美裔社區人士,呼籲Alameda縣參議會,將槍械暴力罪案定為公共健康緊急狀況。

有社區人士上星期促請縣府把槍械暴力定為公共健康緊急狀況,從而動用聯邦疫情紓困金,撥款其中一億元,幫助受槍械暴力影響的社區,包括撥款1575萬元,用來擴大基本收入(Basic Universal Income),給奧克蘭1,000多個家庭,以及Hayward及縣內750個家庭,提供每月750元多元的津貼等。

奧克蘭警局周二在社交媒體上表示,上星期收到140宗ShotSpotter開槍舉報事件,今年一共接到4,500幾宗開槍事件,比去年同期高出87%,Lake Merritt上星期日發生今年第6宗連環槍擊案,導致一死7傷,當局今年檢獲了580支槍,並呼籲商戶和住宅業主安裝閉路電視和警報系統。

另一方面,雖然奧克蘭警局局長周一發表記者會聲稱,市議會削減警局開支,將會影響治安,但是市議會主席Nikki Bas周二澄清,他們通過的法案只是減少市長預算案中增加警局開支的幅度,由2700萬元減少至900萬元,即是警局今年仍會增加900萬元開支,並無削減本身開支。

她又表示,法案並非削減兩班現有的警隊培訓班,只是拒絕加開兩個培訓班,並用該筆錢投資在防罪項目,由非警員的社區人士處理非罪案報案。

市議員Noel Gallo更加聲稱,過去幾年一直有增加警局撥款,讓他們能聘請足夠782名警員,但Gallo表示,警局並無增聘該數目警員,只是讓警員加班。

