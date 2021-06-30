奧克蘭社區人士呼籲縣議會把槍械暴力定為公共健康緊急狀況（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）的非洲裔和拉美裔社區人士，呼籲Alameda縣參議會，將槍械暴力罪案定為公共健康緊急狀況。

有社區人士上星期促請縣府把槍械暴力定為公共健康緊急狀況，從而動用聯邦疫情紓困金，撥款其中一億元，幫助受槍械暴力影響的社區，包括撥款1575萬元，用來擴大基本收入（Basic Universal Income），給奧克蘭1,000多個家庭，以及Hayward及縣內750個家庭，提供每月750元多元的津貼等。

奧克蘭警局周二在社交媒體上表示，上星期收到140宗ShotSpotter開槍舉報事件，今年一共接到4,500幾宗開槍事件，比去年同期高出87%，Lake Merritt上星期日發生今年第6宗連環槍擊案，導致一死7傷，當局今年檢獲了580支槍，並呼籲商戶和住宅業主安裝閉路電視和警報系統。

另一方面，雖然奧克蘭警局局長周一發表記者會聲稱，市議會削減警局開支，將會影響治安，但是市議會主席Nikki Bas周二澄清，他們通過的法案只是減少市長預算案中增加警局開支的幅度，由2700萬元減少至900萬元，即是警局今年仍會增加900萬元開支，並無削減本身開支。

她又表示，法案並非削減兩班現有的警隊培訓班，只是拒絕加開兩個培訓班，並用該筆錢投資在防罪項目，由非警員的社區人士處理非罪案報案。

市議員Noel Gallo更加聲稱，過去幾年一直有增加警局撥款，讓他們能聘請足夠782名警員，但Gallo表示，警局並無增聘該數目警員，只是讓警員加班。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。